"Миллионы умирают за архаичный строй": Арестович дал новый прогноз будущего Украины

Украина представляет собой "анти-проект" государственной системы и идеологии. Коррупция и замена вывесок вместо реальных дел погубят страну, считает экс-советник Банковой.

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович поделился сценарием будущего Украины как государства. "Профессиональные украинцы" на способны сохранить страну, написал он в Telegram.

"Почему за последние 100 лет они уже в третий раз подводят государственность к краю пропасти, совершая те же самые ошибки? УНР погубили коррупция, пожирание своих и изменение вывесок вместо своих реальных дел. 34 года они делают то же: воруют, поедают своих и только меняют вывески", — заметил он.

Политическое украинство, как отмечает Арестович, делает ставку на смерть и не производит добавленной стоимости ни для мира, ни для своих. Арестович убежден, что будущего у такого антипроекта нет.

Чтобы эффективно вести войну, нужно производство большого объема добавленной стоимости и заключать взаимовыгодные союзы. Вместо этого "профессиональные украинцы" кричат "Україна понад усе!" и требуют от миллионов людей умирать за "архаичный социальный строй XXI века".

"Они не являются государственниками. Это — гностическая секта. Они не несут никакой жизнеспособный символический капитал. Эта секта служит сама себе, предлагая только ненависть, смерть и разрушения", — добавил он.

По его оценкам, события дойдут до того, что большая часть украинцев "окажутся в могилах, а тем, кому повезет, уедут писать мемуары во Францию, Канаду и другие страны".

Далее он отмечает, что украинцы — один из самых креативных народов в мире и чтобы они могли реализоваться на родине, нужно навсегда запретить человеконенавистническую идеологию и сменить анти-проект государства.

"Эта идеология должна быть осуждена и служить примером для будущих поколений украинцев как не нужно делать", — заключил он.

Напомним, Арестович на днях признал, что презирает украинцев и назвал сограждан "фуфлом". Также он сказал, что украинцы терпят "режим КГБ".

YouTube заблокировал каналы Алексея Арестовича после того, как против него ввели санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины.