"Мільйони вмирають за архаїчний лад": Арестович дав новий прогноз майбутнього України
Україна являє собою "антипроект" державної системи та ідеології. Корупція і заміна вивісок замість реальних справ згублять країну, вважає ексрадник Банкової.
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович поділився сценарієм майбутнього України як держави. "Професійні українці" на здатні зберегти країну, написав він у Telegram.
"Чому за останні 100 років вони вже втретє підводять державність до краю прірви, роблячи ті ж самі помилки? УНР погубили корупція, пожирання своїх і зміна вивісок замість своїх реальних справ. 34 роки вони роблять те саме: крадуть, поїдають своїх і тільки змінюють вивіски", — зауважив він.
Політичне українство, як зазначає Арестович, робить ставку на смерть і не продукує доданої вартості ні для світу, ні для своїх. Арестович переконаний, що майбутнього в такого антипроекту немає.
Щоб ефективно вести війну, потрібно виробництво великого обсягу доданої вартості та укладати взаємовигідні союзи. Замість цього "професійні українці" кричать "Україна понад усе!" і вимагають від мільйонів людей помирати за "архаїчний соціальний лад XXI століття".
"Вони не є державниками. Це — гностична секта. Вони не несуть жодного життєздатного символічного капіталу. Ця секта служить сама собі, пропонуючи тільки ненависть, смерть і руйнування", — додав він.
За його оцінками, події дійдуть до того, що більша частина українців "опиняться в могилах, а тим, кому пощастить, поїдуть писати мемуари до Франції, Канади та інших країн".
Далі він зазначає, що українці — один із найкреативніших народів у світі, і щоб вони могли реалізуватися на батьківщині, потрібно назавжди заборонити людиноненависницьку ідеологію та змінити анти-проект держави.
"Цю ідеологію має бути засуджено і вона має бути прикладом для майбутніх поколінь українців, як не потрібно робити", — підсумував він.
Нагадаємо, Арестович днями визнав, що зневажає українців і назвав співгромадян "фуфлом". Також він сказав, що українці терплять "режим КДБ".
YouTube заблокував канали Олексія Арестовича після того, як проти нього ввели санкції Ради нацбезпеки і оборони України.