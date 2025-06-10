"Ви фуфло!": Арестович заявив, що зневажає українців

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович укотре зробив гучну заяву. Цього разу він заявив, що "зневажає українців". А ще назвав своїх співгромадян "фуфлом".

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Про це він сказав у прямому ефірі скандальному YouTube-блогеру Олександру Шелесту. Канал заблокований в Україні.

"Мені часто закидають і просто зараз у коментарях закидають, що ви, Арестович, зневажаєте українців. Друзі мої, я зневажаю українців, я вам в обличчя кажу, що я вас зневажаю. Ви фуфло, цілковите фуфло, цілковите лайно, яке треба витирати з чобота там десь об приступок якийсь, тому що вляпався і пішов далі", — сказав він, реагуючи на коментарі глядачів.

Олексій Арестович у прямому ефірі говорив про закінчення війни з Росією, політику Володимира Зеленського та статус російської мови.

Також колишній радник ОП повідомив, що "українці терплять режим КДБ". А потім зазначив, що ще три роки тому в Україні все було "чудово".

"Україна — прекрасна країна, чудові люди ще були три роки тому", — розповів Арестович, повідомивши, що все змінилося десь із другої половини травня 2022 року, коли влада зробила ставку "на розлюдянення і на ненависть замість любові".

"Країну за три з половиною роки перетворили на лайно, на мішок із лайном", — висловився Арестович.

Він додав, що багато українців через це стали "абсолютно підлими, аморальними, фальшивими і згнилими зсередини". І це "страшна трагедія" на думку Арестовича.

Нагадаємо, 9 червня відеоплатформа YouTube заблокувала канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, а також інших осіб, щодо яких раніше було введено санкції Ради національної безпеки і оборони України.

А 1 травня президент України Володимир Зеленський схвалив санкції проти низки фізичних осіб, серед яких був і Олексій Арестович.

На початку 2025 року стало відомо, що дружина Олексія Арестовича подала на розлучення. Ініціатором позову про розірвання шлюбу стала Анастасія Арестович, третя дружина колишнього радника.