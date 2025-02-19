Дружина Олексія Арестовича подала на розлучення (скриншот)

Заяву про розлучення 11 лютого взяв до розгляду Солом'янський суд. Анастасія Арестович — третя дружина колишнього радника Офісу президента.

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Олексій Арестович, колишній радник Офісу президента, розлучається. Ініціатором позову про розірвання шлюбу стала його дружина, Анастасія Арестович. Про це повідомляє "Главком".

Її заяву 11 лютого взяв до розгляду Солом’янський районний суд Києва. Наразі визначено головуючу суддю Галину Козленко. Натомість про дату самого судового засідання поки невідомо. Коментарі від Анастасії Арестович отримати не вдалось.

Солом'янський районний суд Києва розглядатиме позов Анастасії Арестович Фото: "Главком"

За даними відкритих джерел, Анастасія Арестович — третя дружина Олексія Арестовича. Пара одружена з 2015 року. Подружжя виховує спільного неповнолітнього сина Олександра. У колишнього радника Банкової є іще двоє дітей від попередніх шлюбів. В інтерв'ю жінка розповідала, що познайомилась із Олексієм, прийшовши на навчання до його авторської школи, куди її запросила подруга.

Олексій Арестович та Анастасія Арестович Фото: Алексей Арестович / Facebook

Рік тому, у лютому 2024 року Анастасія Арестович дала інтерв'ю блогерці Анні Олицькій. Жінки спілкувалися у Нью-Йорку, де на той час проживала сім'я ексрадника Офісу президента.

Наразі Анастасія працює куратором та організатором ретритів та живих зустрічей у проєкті SpaceLove.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Олексій Арестович покинув Україну на початку вересня 2023 року. Підставою для його виїзду нібито став лист Головного управління розвідки Міноборони. Згодом розвідвідомство заперечило цю інформацію. Фокус розбирався, у який спосіб Арестович виїхав із України.

В грудні 2024 року Арестович підтвердив намір запропонувати свою кандидатуру як президента України і брати участь у майбутніх виборах глави держави.

Також він розповідав, як пропонував Зеленському призначити Валерія Залужного на посаду головнокомандувача ЗСУ. Цьому кадровому призначенню, за його словами, передував "складний і закритий процес".