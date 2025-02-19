Жена Алексея Арестовича подала на развод (скриншот)

Заявление о разводе 11 февраля принял к рассмотрению Соломенский суд. Анастасия Арестович — третья жена бывшего советника Офиса президента.

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Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента, разводится. Инициатором иска о расторжении брака стала его жена, Анастасия Арестович. Об этом сообщает "Главком".

Ее заявление 11 февраля принял к рассмотрению Соломенский районный суд Киева. Сейчас определена председательствующая судья Галина Козленко. Зато о дате самого судебного заседания пока неизвестно. Комментарии от Анастасии Арестович получить не удалось.

Соломенский районный суд Киева будет рассматривать иск Анастасии Арестович Фото: "Главком"

По данным открытых источников, Анастасия Арестович — третья жена Алексея Арестовича. Пара состоит в браке с 2015 года. Супруги воспитывают общего несовершеннолетнего сына Александра. У бывшего советника Банковой есть еще двое детей от предыдущих браков. В интервью женщина рассказывала, что познакомилась с Алексеем, придя на обучение в его авторскую школу, куда ее пригласила подруга.

Алексей Арестович и Анастасия Арестович Фото: Алексей Арестович / Facebook

Год назад, в феврале 2024 года Анастасия Арестович дала интервью блогеру Анне Олицкой. Женщины общались в Нью-Йорке, где в то время проживала семья экс-советника Офиса президента.

Сейчас Анастасия работает куратором и организатором ретритов и живых встреч в проекте SpaceLove.

Напомним, по данным СМИ, Алексей Арестович покинул Украину в начале сентября 2023 года. Основанием для его выезда якобы стало письмо Главного управления разведки Минобороны. Впоследствии разведведомство опровергло эту информацию. Фокус разбирался, каким образом Арестович выехал из Украины.

В декабре 2024 года Арестович подтвердил намерение предложить свою кандидатуру в качестве президента Украины и участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Также он рассказывал, как предлагал Зеленскому назначить Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ. Этому кадровому назначению, по его словам, предшествовал "сложный и закрытый процесс".