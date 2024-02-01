Виїзд Арестовича з України: ЗМІ стверджують, що лист ГУР усе ж таки був — усі деталі

За даними журналістів NGL.media, розвідка нібито надала лист, на підставі якого колишній радник ОП покинув країну 4 вересня і відтоді не повертався. Однак у ГУР і ДПСУ категорично заперечують цю інформацію.

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Ще 4 вересня 2023 року колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України. Однак через майже 5 місяців журналісти видання NGL.media з'ясували, що Арестович покинув країну за спеціальним листом Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО). Зі свого боку, у відомстві цю інформацію спростували, після чого журналісти опублікували повний список виїздів колишнього радника. Фокус розібрався, що відомо про скандал із виїздом Арестовича з України.

Як Арестович виїхав з України

1 лютого NGL.media опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що у вересні минулого року Олексій Арестович попрямував до Польщі, перетнувши кордон через пункт пропуску Краковець-Корчова. За словами інформованого джерела в прикордонній службі, причиною його від'їзду нібито став наданий лист від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому, як стверджується, на інформаційний запит від журналістів у ГУР не відповіли протягом 14-и днів.

У ГУР усе заперечують

Того ж дня ГУР опублікувало повідомлення, в якому категорично заперечувало твердження ЗМІ.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні ГУР.

У пресрелізі воєнної розвідки зазначалося, що ГУР не надавало Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон".

Прикордонники не підтверджують інформації ЗМІ

Крім того, у ДПСУ на запит журналістів hromadske заявили, що дані про те, що ексрадник ОП Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідають дійсності.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що служба зазвичай не розголошує інформацію про перетин кордону громадянами. Але "з огляду на те, що зараз поширюється неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела в прикордонній службі", Демченко наголосив, що дані ЗМІ не відповідають дійсності.

Позиція Арестовича

У відповідь на скандал із виїздом сам Олексій Арестович опублікував у своєму Telegram-каналі фрагмент інтерв'ю, де журналістка запитує в нього, як йому вдалося виїхати за кордон. Колишній радник ОП заявив, що виїхав у законному порядку на запрошення зі США. Він також додав, що нібито причетний до надання допомоги Україні.

"ДПСУ опублікувало відповідь у соціальних мережах і там було написано — державна таємниця.... Ну, якось виїхав, проблем на кордоні не було. [Виїхав] законно, звичайно", — заявляв Арестович.

То чи був лист ГУР?

У відповідь на заяву ГУР видання NGL.media опублікувало повний список перетинів державного кордону Олексієм Арестовичем у 2022-2023 роках, прибравши звідти чутливу, на думку журналістів, інформацію. При цьому не уточнюється походження такого переліку.

Виїзди Олексія Арестовича

"Ці дані свідчать, що Арестович принаймні двічі використовував листи ГУР як підставу для виїзду", — йдеться в повідомленні медіа.

Причому один із виїздів за листом ГУР був останнім — 4 вересня 2023 року. Відтоді Арестович в Україну не повертався.

"Якщо прийняти на віру твердження, що Головне управління розвідки Міноборони не видавало листа з дозволом на виїзд Арестовичу, існує певна ймовірність, що лист може бути підробленим. Однак раніше, нагадаємо, за листом ГУР із країни виїхав підозрюваний у хабарництві Владислав Трубіцин, оголошений наразі в міжнародний розшук, — і представники ГУР неохоче визнали це", — підкреслюють журналісти.

Нагадаємо, раніше Арестович став на бік таксиста, який не захотів розмовляти з пасажиркою українською мовою. Тоді він заявив, що хоче допомогти звільненому таксисту грошима поки той шукає роботу.

Також на початку жовтня повідомлялося, що проти ексрадника почали розслідування щодо його висловлювань про жінок. Зокрема, на своєму платному семінарі він називав жінок "створіннями", яких хочеться "придушити".