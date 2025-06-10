"Вы фуфло!": Арестович заявил, что презирает украинцев

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в очередной раз сделал громкое заявление. На этот раз он заявил, что "презирает украинцев". А еще назвал своих сограждан "фуфлом".

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Об этом он сказал в прямом эфире скандальному YouTube-блогеру Александру Шелесту. Канал заблокирован в Украине.

"Мне часто предъявляют и прямо сейчас в комментариях предъявляют, что вы, Арестович, презираете украинцев. Друзья мои, я презираю украинцев, я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло, полнейшее фуфло, полнейшее дерьмо, которое надо вытирать с сапога там где-то о приступок какой-то, потому что вляпался и пошел дальше", – сказал он, реагируя на комментарии зрителей.

Алексей Арестович в прямом эфире говорил об окончании войны с Россией, политике Владимира Зеленского и статусе русского языка.

Также бывший советник ОП сообщил, что "украинцы терпят режим КГБ". А потом отметил, что еще три года назад в Украине все было "замечательно".

"Украина – прекрасная страна, замечательные люди еще были три года назад", — рассказал Арестович, сообщив, что все изменилось где-то со второй половины мая 2022 года, когда власти сделали ставку "на расчеловечивание и на ненависть вместо любви".

"Страну за три с половиной года превратили в дерьмо, в мешок с дерьмом", – высказался Арестович.

Он добавил, что многие украинцы из-за этого стали "абсолютно подлыми, аморальными, фальшивыми и сгнившими изнутри". И это "страшная трагедия" по мнению Арестовича.

Напомним, 9 июня видеоплатформа YouTube заблокировала каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, а также других лиц, в отношении которых ранее были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

А 1 мая президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против ряда физических лиц, среди которых был и Алексей Арестович.

В начале 2025 года стало известно, что жена Алексея Арестовича подала на развод. Инициатором иска о расторжении брака стала Анастасия Арестович, третья жена бывшего советника.