На Аляску для підготовки зустрічі Путіна і Трампа вирушив літак РФ з "кокаїнової справи", — ЗМІ

Літак президента РФ з бортовим номером RA-96023, який 14 серпня вилетів з Москви до Анкориджа на Алясці, ймовірно, для підготовки зустрічі американського та російського лідерів, фігурував у справі про вилучення майже 400 кг кокаїну в будівлях посольства РФ в Аргентині.

Related video

Розслідувальний проєкт "Система" зазначає, що літак з "кокаїнової справи" вилетів на Аляску з аеропорту "Внуково" у Москві близько 8 ранку. За даними російських ЗМІ, цим бортом Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" може летіти одна з передових груп, яка займається підготовкою запланованої на 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон зустрічі Путіна і Трампа.

За словами журналістів, літаком RA-96023 нерідко користуються різного рівня російські чиновники. Зокрема у 2024 році його, за повідомленнями речниці російського Міністерства закордонних справ Марії Захарової, використовували для ротації дипломатів РФ і Штатів. Також, за даними розслідувачів, бортом RA-96023 нерідко літав колишній секретар Ради безпеки РФ, помічник Путіна Микола Патрушев.

Літак президента РФ був замішаний в "кокаїновій справі"

Журналісти проєкту зазначили, що вищезгаданий Іл-96 набув гучної слави 7 років тому, коли в будівлях російського посольства в столиці Аргентини Буенос-Айресі правоохоронці вилучили майже 400 кг кокаїну. Після цього місцева жандармерія опублікувала світлини російського літака, який мав перевезти до Росії ту саму заборонену речовину (хоча на той момент вантаж уже був підмінений).

За словами розслідувачів, на сфотографованому лайнері можна було побачити бортовий номер RA-96023. На публікацію відреагувало російське управління справами президента та заявило, що спецборт не брав участі в перевезенні кокаїну. Щодо фото в Росії сказали, що вони "могли бути сфальсифіковані".

Маршрут літака RA-96023 14 серпня за даними Flightradar24 Фото: Telegram

Нагадаємо, літак Путіна зафіксували в небі в першій половині дня 14 серпня. Спецборт РФ з реєстраційним номером RA-96023, згідно з інформацією сайту Flightradar24, прямував до Анкориджа з Москви.

В саміті на Алясці 15 серпня в складі російської делегації, крім Володимира Путіна, візьмуть участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента із зовнішньої політики Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, а також спеціальний представник президента Кирило Дмитрієв.