"Високі ставки": Зеленський перед самітом на Алясці заявив, що час завершувати війну

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці заявив, що настав "час завершувати війну". При цьому він зазначив, що відповідні кроки має зробити російська сторона.

У дописі в Telegram-каналі 15 серпня голова держави зазначив, що очікує доповіді розвідки щодо саміту на Алясці. Розвідники повинні повідомити президенту України про наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі з американською делегацією.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона", — написав Зеленський.

Він додав, що Україна сподівається на підтримку Сполучених Штатів і готова працювати максимально ефективно.

Водночас український лідер доповів, що на ставці Верховного головнокомандувача було розглянуто питання розвитку в Силах оборони системи контрактів, а також фінансування армії у 2025-2026 роках. Пріоритетом, за його словами, буде розвиток саме контрактної служби.

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності", — пояснив Зеленський.

Також президент торкнувся ситуації на Покровському напрямку та відзначив результативні дії підрозділів 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. За словами Зеленського, було ухвалено рішення про додаткове зміцнення цього та інших напрямків у Донецькій області, а також позицій на Запоріжжі.

"Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", — сказав президент України.

Саміт на Алясці: що відомо

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна на Алясці у США запланована на 15 серпня. Вона почнеться об 11:00 за місцевим часом (о 22:00 за Києвом) на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон біля міста Анкоріджа.

Перед вильотом на Аляску для зустрічі з Володимиром Путіним Дональд Трамп опублікував повідомлення в мережі Truth Social з лише двох слів: "Великі ставки!".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 14 серпня розповів, що на саміті в Алясці обговорюватимуть питання "українського врегулювання". При цьому він заявив, що за підсумками зустрічі Трампа і Путіна не очікується підписання документів.