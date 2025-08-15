Трамп заінтригував повідомленням перед зустріччю з Путіним і оновив склад делегації

Виявилося, що віцепрезидент Джей Ді Венс в Анкоридж не летить. Його місце в делегації США зайняв міністр торгівлі Говард Лютник. Також Дональд Трамп узяв із собою свою прессекретарку Керолайн Лівітт.

Related video

Президент США Дональд Трамп вилетів на Аляску з військової бази Ендрюс у Меріленді, опублікувавши інтригуючий пост у Truth Social.

"Великі ставки!" — написав Трамп.

Пост Дональда Трампа Фото: Скриншот

Також Білий дім опублікував повний список делегації, яка вирушає на Аляску. До нього увійшли:

державний секретар Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лютник;

спеціальний посланник Стів Віткофф;

прес-секретар Керолайн Лівітт;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

начальник штабу Сьюзі Вайлз;

заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Віце-президент США Джей Ді Венс на Аляску не летить. Мабуть, тому що все ще перебуває у відпустці у Великій Британії, де дратує жителів місцевих сіл своїм величезним кортежем позашляховиків.

Нагадаємо, склад російської делегації поки що залишається незмінним. До неї увійшли:

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

помічник президента Юрій Ушаков;

міністр оборони Андрій Бєлоусов;

міністр фінансів Антон Силуанов;

спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

Сергій Лавров уже прилетів на Аляску

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про те, що відбувається напередодні саміту на Алясці. В Анкоридж уже прибули Лавров і кремлівський пул журналістів.

Пізніше виявилося, що 50 російських пропагандистів розмістили на місцевому стадіоні, надавши розкладачки і ширми. Але вони залишилися без зв'язку, оскільки напередодні в Росії обмежили дзвінки в найпопулярніших месенджерах.