Трамп заінтригував повідомленням перед зустріччю з Путіним і оновив склад делегації
Виявилося, що віцепрезидент Джей Ді Венс в Анкоридж не летить. Його місце в делегації США зайняв міністр торгівлі Говард Лютник. Також Дональд Трамп узяв із собою свою прессекретарку Керолайн Лівітт.
Президент США Дональд Трамп вилетів на Аляску з військової бази Ендрюс у Меріленді, опублікувавши інтригуючий пост у Truth Social.
"Великі ставки!" — написав Трамп.
Також Білий дім опублікував повний список делегації, яка вирушає на Аляску. До нього увійшли:
- державний секретар Марко Рубіо;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лютник;
- спеціальний посланник Стів Віткофф;
- прес-секретар Керолайн Лівітт;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- начальник штабу Сьюзі Вайлз;
- заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.
Віце-президент США Джей Ді Венс на Аляску не летить. Мабуть, тому що все ще перебуває у відпустці у Великій Британії, де дратує жителів місцевих сіл своїм величезним кортежем позашляховиків.
Нагадаємо, склад російської делегації поки що залишається незмінним. До неї увійшли:
- міністр закордонних справ Сергій Лавров;
- помічник президента Юрій Ушаков;
- міністр оборони Андрій Бєлоусов;
- міністр фінансів Антон Силуанов;
- спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.
Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про те, що відбувається напередодні саміту на Алясці. В Анкоридж уже прибули Лавров і кремлівський пул журналістів.
Пізніше виявилося, що 50 російських пропагандистів розмістили на місцевому стадіоні, надавши розкладачки і ширми. Але вони залишилися без зв'язку, оскільки напередодні в Росії обмежили дзвінки в найпопулярніших месенджерах.