Світ Російсько-українська війна Перемовини щодо припинення війни Зустріч Путіна і Трампа

Трамп заінтригував повідомленням перед зустріччю з Путіним і оновив склад делегації

дональд трамп
Трамп змінив склад делегації, яка летить на Аляску | Фото: Getty Images

Виявилося, що віцепрезидент Джей Ді Венс в Анкоридж не летить. Його місце в делегації США зайняв міністр торгівлі Говард Лютник. Також Дональд Трамп узяв із собою свою прессекретарку Керолайн Лівітт.

Президент США Дональд Трамп вилетів на Аляску з військової бази Ендрюс у Меріленді, опублікувавши інтригуючий пост у Truth Social.

"Великі ставки!" — написав Трамп.

великі ставки трамп
Пост Дональда Трампа
Фото: Скриншот

Також Білий дім опублікував повний список делегації, яка вирушає на Аляску. До нього увійшли:

  • державний секретар Марко Рубіо;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лютник;
  • спеціальний посланник Стів Віткофф;
  • прес-секретар Керолайн Лівітт;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
  • начальник штабу Сьюзі Вайлз;
  • заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

Віце-президент США Джей Ді Венс на Аляску не летить. Мабуть, тому що все ще перебуває у відпустці у Великій Британії, де дратує жителів місцевих сіл своїм величезним кортежем позашляховиків.

Нагадаємо, склад російської делегації поки що залишається незмінним. До неї увійшли:

  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • помічник президента Юрій Ушаков;
  • міністр оборони Андрій Бєлоусов;
  • міністр фінансів Антон Силуанов;
  • спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.
Сергій Лавров уже прилетів на Аляску

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про те, що відбувається напередодні саміту на Алясці. В Анкоридж уже прибули Лавров і кремлівський пул журналістів.

Пізніше виявилося, що 50 російських пропагандистів розмістили на місцевому стадіоні, надавши розкладачки і ширми. Але вони залишилися без зв'язку, оскільки напередодні в Росії обмежили дзвінки в найпопулярніших месенджерах.