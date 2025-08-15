Трамп заинтриговал сообщением перед встречей с Путиным и обновил состав делегации
Оказалось, что вице-президент Джей Ди Вэнс в Анкоридж не летит. Его место в делегации США занял министр торговли Говард Лютник. Также Дональд Трамп взял с собой своего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.
Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску с военной базы Эндрюс в Мэриленде, опубликовав интригующий пост в Truth Social.
"Большие ставки!" – написал Трамп.
Также Белый дом опубликовал полный список делегации, отправляющейся на Аляску. В него вошли:
- государственный секретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лютник;
- специальный посланник Стив Уиткофф;
- пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- начальник штаба Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Аляску не летит. Видимо, потому что все еще находится в отпуске в Великобритании, где раздражает жителей местных деревень своим огромным кортежем внедорожников.
Напомним, состав российской делегации пока остается неизменным. В нее вошли:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- помощник президента Юрий Ушаков;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- министр финансов Антон Силуанов;
- спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, что происходит в преддверии саммита на Аляске. В Анкоридж уже прибыли Лавров и кремлевский пул журналистов.
Позже оказалось, что 50 российских пропагандистов разместили на местном стадионе, предоставив раскладушки и ширмы. Но они остались без связи, так как накануне в России ограничили звонки в самых популярных мессенджерах.