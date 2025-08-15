Трамп заинтриговал сообщением перед встречей с Путиным и обновил состав делегации

Оказалось, что вице-президент Джей Ди Вэнс в Анкоридж не летит. Его место в делегации США занял министр торговли Говард Лютник. Также Дональд Трамп взял с собой своего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

Related video

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску с военной базы Эндрюс в Мэриленде, опубликовав интригующий пост в Truth Social.

"Большие ставки!" – написал Трамп.

Пост Дональда Трампа Фото: Скриншот

Также Белый дом опубликовал полный список делегации, отправляющейся на Аляску. В него вошли:

государственный секретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лютник;

специальный посланник Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

начальник штаба Сьюзи Уайлз;

заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Аляску не летит. Видимо, потому что все еще находится в отпуске в Великобритании, где раздражает жителей местных деревень своим огромным кортежем внедорожников.

Напомним, состав российской делегации пока остается неизменным. В нее вошли:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

помощник президента Юрий Ушаков;

министр обороны Андрей Белоусов;

министр финансов Антон Силуанов;

спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сергей Лавров уже прилетел на Аляску

Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, что происходит в преддверии саммита на Аляске. В Анкоридж уже прибыли Лавров и кремлевский пул журналистов.

Позже оказалось, что 50 российских пропагандистов разместили на местном стадионе, предоставив раскладушки и ширмы. Но они остались без связи, так как накануне в России ограничили звонки в самых популярных мессенджерах.