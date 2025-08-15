Поддержите нас UA
Мир Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны Встреча Путина и Трампа

Трамп заинтриговал сообщением перед встречей с Путиным и обновил состав делегации

дональд трамп
Трамп изменил состав делегации, которая летит на Аляску | Фото: Getty Images

Оказалось, что вице-президент Джей Ди Вэнс в Анкоридж не летит. Его место в делегации США занял министр торговли Говард Лютник. Также Дональд Трамп взял с собой своего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску с военной базы Эндрюс в Мэриленде, опубликовав интригующий пост в Truth Social.

"Большие ставки!" – написал Трамп.

большие ставки трамп
Пост Дональда Трампа
Фото: Скриншот

Также Белый дом опубликовал полный список делегации, отправляющейся на Аляску. В него вошли:

  • государственный секретарь Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лютник;
  • специальный посланник Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • начальник штаба Сьюзи Уайлз;
  • заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Аляску не летит. Видимо, потому что все еще находится в отпуске в Великобритании, где раздражает жителей местных деревень своим огромным кортежем внедорожников.

Напомним, состав российской делегации пока остается неизменным. В нее вошли:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • помощник президента Юрий Ушаков;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Сергей Лавров уже прилетел на Аляску

Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, что происходит в преддверии саммита на Аляске. В Анкоридж уже прибыли Лавров и кремлевский пул журналистов.

Позже оказалось, что 50 российских пропагандистов разместили на местном стадионе, предоставив раскладушки и ширмы. Но они остались без связи, так как накануне в России ограничили звонки в самых популярных мессенджерах.