Джей Ди Вэнс разозлил британцев: что он сделал

Вице-президент США сейчас находится в отпуске в Великобритании. И разъезжает по живописным английским деревушкам с американским размахом: кортежем из 18 авто, чем бесит местных жителей.

Джей Ди Вэнс посетил шикарный фермерский магазин Daylesford Organic в Котсуолдсе, а кортеж устроил огромную пробку на сельских дорогах, пишет Daily Mail.

Местные жители остались недовольны после того, как огромный кортеж вице-президента США, состоящий из 18 автомобилей, привел сегодня к блокировке сельской местности.

Кортеж Джей Ди Вэнса в Котсуолдсе Фото: Соцсети

Жители столкнулись с перекрытием дорог и контрольно-пропускными пунктами, на которых дежурят полицейские с собаками-ищееками, пока Вэнс катался по окрестностям, прежде, чем вернуться в загородную усадьбу в деревне Дин.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как его кортеж безопасности останавливается у фермерского магазина Daylesford Organic недалеко от Чиппинг-Нортона.

На подъездной дорожке были замечены несколько больших черных внедорожников, в которых находились люди, предположительно агенты Секретной службы.

На других фотографиях Вэнс запечатлен внутри магазина, где его сопровождал "супердонатор" консерваторов и миллиардер лорд Энтони Бэмфорд.

Жена лорда Бэмфорда, леди Кэрол, основала Daylesford Organic в 2002 году; ранее магазин уже попадал в заголовки газет из-за завышенных цен: 950 фунтов стерлингов стоит плетеная корзина для одеял, а 6950 фунтов стерлингов чаша из обожженного кедрового дерева.

Предполагается, что Джей Ди Вэнс пробыл в магазине около трех часов и проявил особый интерес к прилавку с хлебом, где его видели пробующим образцы.

Джей Ди Вэнс посетил самый дорогой магазин Котсуолдса Фото: Соцсети

Один пользователь написал в социальных сетях: "Заехал в фермерский магазин... Джей Ди Вэнс тоже. Везде охрана".

Визит Вэнса в Daylesford Organic состоялся после того, как сегодня днем его кортеж был замечен проезжающим через Чиппинг-Нортон.

Все въезды в деревню Дин — две дороги и три общественные пешеходные тропы — впоследствии были перекрыты.

Входить и выходить разрешалось только жителям деревни, выгуливающих собак направляли в другую сторону, а всех входящих на территорию обыскивали.

Сегодня один из местных советников назвал присутствие большого количества сотрудников службы безопасности "пугающим" и сравнил вид охранников в костюмах и солнцезащитных очках, патрулирующих тихие переулки, со сценами из фильма "Люди в черном".

Протесты в Котсуолдсе против Джей Ди Вэнса

"Мы понимаем, что людям нужна безопасность, но я думаю, что они не проявили должной осмотрительности в этом вопросе. Это вызывает больше беспокойства, чем следовало бы ", — сказал советник Энди Грэм.

Еще одна пожилая дама была раздражена, потому что не могла попасть в дом подруги, чтобы покормить кошек.

Но пара американцев намеренно приехала, чтобы поглазеть на Джей Ди Вэнса, но охрана их не пропустила.

"Я услышал о визите и просто набрал в ChatGPT "Где остановился Джей Ди Вэнс?". Мы решили просто заехать. Мы совали свой нос в чужие дела. Но охрана не пропустила нас через заграждение. Я сказал, что мы просто хотели зайти в одно из кафе, но они сказали, что нет, мы не можем вас пропустить", — пожаловался турист из США.

Как проводит отпуск Джей Ди Вэнс

Вице-президент США прибыл в Котсуолдс со своей женой Ушей и детьми — Эваном (8 лет), Вивеком (5 лет) и Мирабель (3 года) — после того, как семья приехала из Лондона после вчерашней частной экскурсии по Хэмптон-Корту.

Вэнс заехал в бывшую резиденцию Генриха VIII на утреннюю экскурсию, из-за чего открытие резиденции для публики пришлось отложить до 12:00.

Похоже, он завершил свои официальные дела, совершив в пятницу короткую поездку в Чевнинг-Хаус, официальную резиденцию министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и теперь наслаждается отпуском.

Джей Ди Вэнс и Дэвид Лэмми Фото: Facebook / Senator JD Vance

Масштабная операция по обеспечению безопасности вокруг поместья Дин вынудила его владельца извиниться перед соседями за причиненные неудобства.

Пиппа Хорнби, которая в 2017 году вместе со своим мужем Джонни купила дом XVIII века в Котсуолдсе, сказала жителям деревни, что ей "очень жаль, что в ближайшие дни произойдет цирк".

В Британии Джей ди Вэнс остановился в поместье Дин Фото: Соцсети

Усадебный дом был построен в 1702 году для члена парламента Томаса Роуни и находится недалеко от фермы Диддли Сквот, принадлежавшей Джереми Кларксону.

Расположенный на шести акрах земли, этот просторный участок вмещает два погреба, теннисный корт, розарий, тренажерный зал в подвале и оранжерею в георгианском стиле.

Напомним, в марте 2025 года Джей Ди Вэнс пытался провести отпуск в штате Вермонт в США, но ему это не удалось. Вдоль дорог стояли протестующие, которые выгоняли его из города, который славится своими горнолыжными курортами.

Также в центре скандала оказался шеф Вэнса – президент США Дональд Трамп. Оказалось, что его компания выгоняет фермеров с их земли во Вьетнаме ради нового гольф-клуба.