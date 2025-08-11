Горсть риса и долларов: Трамп выгоняет фермеров ради нового поля для гольфа

Компания Дональда Трампа строит новый гольф-коуб во Вьетнаме на месте фермерских хозяйств. И в качестве компенсации им собираются выдать всего по 3200 долларов.

Проект, поддерживаемый семьей Трампа, ускорен Ханоем на фоне торговых переговоров. Но вьетнамские фермеры недовольны перспективой увольнения и низкими выплатами, пишет Reuters.

Некоторые ожидают, что гольф-клуб подстегнет местную экономику и создаст рабочие места. Но фермеры, которым придется бросить свои поля для гольф-курорта, поддерживаемого семьей Трампа, остались недовольны.

По словам шести источников, владеющих информацией и ознакомившихся с документами, гольф-курорт, строительство которого должно начаться в сентябре, предлагает тысячам сельских жителей подобные компенсационные пакеты в обмен на отказ от земли, которая обеспечивала им средства к существованию на протяжении многих лет или даже десятилетий.

Этот проект стал первым совместным проектом семейного бизнеса президента США Дональда Трампа во Вьетнаме, который быстро получил одобрение в ходе переговоров по важному торговому соглашению с Вашингтоном.

По словам одного из источников, знакомых с планами, застройщики теперь сокращают прогнозы по компенсациям, которые изначально превышали 500 миллионов долларов, но отказались вдаваться в подробности относительно причин сокращения.

На участке площадью 990 гектаров, отведенном под поле для гольфа, в настоящее время работают фермы, выращивающие бананы, лонган, рис и другие культуры. Хотя некоторые фермеры видят в этом потенциал, многие из них опасаются, что им будет сложно найти альтернативные источники дохода в условиях динамично развивающейся экономики Вьетнама с его преимущественно молодым населением.

"Вся деревня обеспокоена этим проектом, потому что он отнимет у нас землю и оставит нас без работы", — сказала 50-летняя Хыонг, которой сказали покинуть свой участок площадью 200 квадратных метров в провинции Хынгйен недалеко от столицы Ханоя за сумму, которая меньше средней годовой заработной платы во Вьетнаме.

Вьетнамская компания недвижимости Kinhbac City и ее партнеры построят роскошный гольф-клуб после того, как заплатят Trump Organization 5 миллионов долларов за права на использование бренда, согласно нормативным документам.

После завершения строительства клуба семейный бизнес Трампа будет им управлять, но не будет участвовать в инвестициях и выплате компенсаций фермерам.

Трамп заявил, что его активы в этих предприятиях находятся в трасте, которым управляют его дети, однако раскрытие информации в июне показало, что доход из этих источников в конечном итоге достается президенту США.

Власти определят окончательные ставки компенсации в зависимости от площади и местоположения земельного участка, а официальное утверждение ожидается в следующем месяце. Пять фермеров, которым грозит лишение права собственности, сообщили, что власти предложили им компенсацию в размере от 12 до 30 долларов за квадратный метр сельскохозяйственных угодий.

Во Вьетнаме, где коммунисты правят сельскохозяйственными угодьями, управляет государство. Фермерам выделяют небольшие участки в долгосрочное пользование, но они практически не имеют права голоса, когда власти решают вернуть землю. Протесты случаются часто, но обычно безрезультатны.

Компенсацию выплачивает государство, но расходы оплачивают застройщики.

Четверо фермеров, с которыми связались журналисты, остались недовольны предложенной компенсацией. Но постройка нового гольф-клуба Трампа затронет тысячи сельских жителей. Впрочем, некоторые жители радуются перспективам, как вот владелец местной закусочной, который собирается переделать ее в ресторан и кормить богачей, которые будут приезжать в новый гольф.

