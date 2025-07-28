Мини-"Зверь": Трампа, который жульничал в гольф в Шотландии, охраняло оригинальное авто

Бронированный гольф-кар президента США должен был стать для него убежищем в случае покушения. Но в этот раз Дональд Трамп поиграл без приключений, хотя папарацци и зафиксировали жульничество, когда ему подкладывали мячики на поле.

Related video

Дональд Трамп побывал в Шотландии, где поиграл в гольф. А в Абердине протестовали против его присутствия. Но внимание СМИ привлекло не только это, а и беспрецедентные меры охраны. Поле для гольфа окружали армейские грузовики, а президента США сопровождал новенький бронированный гольф-кар, пишет Daily Mail.

Хотя президент США решил проехать по полю для гольфа на стандартном белом багги, за ним на протяжении всего забега следовал заметно более громоздкий внедорожник.

Бронированный гольф-кар следовал за Трампом по полю Фото: Скриншот

Эксперты по безопасности полагают, что по всем "явным признакам" повозка является тяжелобронированным средством защиты.

Он имел сходство с "Зверем" — официальным автомобилем президента США, который сопровождает главу государства в большинстве поездок.

"Зверь" является бронированным и пуленепробиваемым автомобилем, который оснащен гаджетами в стиле Бонда, включая дымовые завесы и электрифицированные дверные ручки.

А гольф-кар казался его меньшей копией. Эксперты отметили, что черная полоса вокруг лобового стекла указывает на то, что автомобиль бронирован., а вмятины вокруг окон — еще один явный признак бронирования, предполагающий добавление дополнительных панелей для защиты.

Дональд Трамп поиграл в гольф в Шотландии Фото: The White House

Окна были тонированы, поскольку они усилены слоями ламината, известного как "прозрачная броня". Один из экспертов идентифицировал модель как Polaris Ranger XP и сообщил, что он спроектирован таким образом, чтобы обеспечить пассажирам максимальную защиту, оставаясь при этом достаточно легкой, чтобы не повредить трассу.

Polaris Ranger XP продается обычным покупателям примерно за 20 000 фунтов стерлингов, однако следует отметить, что сильно модифицированная версия Трампа обойдется гораздо дороже.

Предполагается, что гольф-кар сопровождал Трампа, чтобы дать ему возможность безопасно скрыться, если по нему откроют огонь на открытом поле для гольфа.

Дональда Трампа в Шотландии охраняла целая армия Фото: The White House

Но присутствие бронированного гольф-кара стало не главной сенсацией визита Трампа в Шотландию. Камеры зафиксировали, как президент США жульничал в гольф.

Оказалось, что президент США жульничает в гольф

Кэдди (помощники на поле для гольфа), незаметно подкидывали мячики на поле в выгодное место, чтобы президенту США было легче сделать эффектное попадание в лунку.

"Кэдди сделал это так ловко. Можно только представить, сколько раз он это делал… Знаменитое мошенничество Трампа в гольфе, когда он тайно бросает мячи, чтобы имитировать идеальные удары, разоблачает бесстыдную схему обмана, которая подрывает любые претензии на честность или лидерство", — отметили в комментариях под видео.

Визит президента США в Тернберри на поля для гольфа является частью частной пятидневной поездки в Шотландию, которая началась в пятницу вечером. Дональд Трамп уже успел встретиться с Урсулой фон дер Ляйен для переговоров о торговых отношениях между США и Европой.

Напомним, Дональд Трамп стал звездой американского анимационного сериала "Южный Парк". В первой серии 27 сезона, авторы где жестко прошлись по президенту США. В Белом доме даже отреагировали на премьеру.

А на прошлой неделе Дональд Трамп назвал самую "горячую штучку" в Белом доме.