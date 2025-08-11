Жменя рису і доларів: Трамп виганяє фермерів заради нового поля для гольфу

Компанія Дональда Трампа будує новий гольф-коуб у В'єтнамі на місці фермерських господарств. І як компенсацію їм збираються видати всього по 3200 доларів.

Проєкт, підтримуваний сім'єю Трампа, прискорений Ханоєм на тлі торговельних переговорів. Але в'єтнамські фермери незадоволені перспективою звільнення і низькими виплатами, пише Reuters.

Дехто очікує, що гольф-клуб підстьобне місцеву економіку і створить робочі місця. Але фермери, яким доведеться кинути свої поля для гольф-курорту, підтримуваного сім'єю Трампа, залишилися незадоволені.

За словами шести джерел, які володіють інформацією та ознайомилися з документами, гольф-курорт, будівництво якого має розпочатися у вересні, пропонує тисячам сільських мешканців подібні компенсаційні пакети в обмін на відмову від землі, що забезпечувала їм засоби для існування впродовж багатьох років або навіть десятиліть.

Цей проєкт став першим спільним проєктом сімейного бізнесу президента США Дональда Трампа у В'єтнамі, який швидко дістав схвалення під час перемовин щодо важливої торговельної угоди з Вашингтоном.

За словами одного з джерел, знайомих із планами, забудовники тепер скорочують прогнози щодо компенсацій, які спочатку перевищували 500 мільйонів доларів, але відмовилися вдаватися в подробиці щодо причин скорочення.

На ділянці площею 990 гектарів, відведеній під поле для гольфу, нині працюють ферми, які вирощують банани, лонган, рис та інші культури. Хоча деякі фермери бачать у цьому потенціал, багато хто з них побоюється, що їм буде складно знайти альтернативні джерела доходу в умовах економіки В'єтнаму, що динамічно розвивається, з його переважно молодим населенням.

"Усе село занепокоєне цим проєктом, тому що він забере в нас землю і залишить нас без роботи", — сказала 50-річна Хионг, якій сказали покинути свою ділянку площею 200 квадратних метрів у провінції Хингйен недалеко від столиці Ханоя за суму, яка менша за середню річну заробітну плату у В'єтнамі.

В'єтнамська компанія нерухомості Kinhbac City та її партнери побудують розкішний гольф-клуб після того, як заплатять Trump Organization 5 мільйонів доларів за права на використання бренду, згідно з нормативними документами.

Після завершення будівництва клубу сімейний бізнес Трампа буде ним керувати, але не братиме участі в інвестиціях і виплаті компенсацій фермерам.

Трамп заявив, що його активи в цих підприємствах перебувають у трасті, яким керують його діти, однак розкриття інформації в червні показало, що дохід із цих джерел зрештою дістається президенту США.

Влада визначить остаточні ставки компенсації залежно від площі та місця розташування земельної ділянки, а офіційне затвердження очікується наступного місяця. П'ять фермерів, яким загрожує позбавлення права власності, повідомили, що влада запропонувала їм компенсацію в розмірі від 12 до 30 доларів за квадратний метр сільськогосподарських угідь.

У В'єтнамі, де комуністи правлять сільськогосподарськими угіддями, управляє держава. Фермерам виділяють невеликі ділянки в довгострокове користування, але вони практично не мають права голосу, коли влада вирішує повернути землю. Протести трапляються часто, але зазвичай безрезультатні.

Компенсацію виплачує держава, але витрати оплачують забудовники.

Четверо фермерів, з якими зв'язалися журналісти, залишилися незадоволені запропонованою компенсацією. Але будівництво нового гольф-клубу Трампа зачепить тисячі сільських жителів. Утім, деякі жителі радіють перспективам, як от власник місцевої закусочної, який збирається переробити її на ресторан і годувати багатіїв, що приїжджатимуть у новий гольф.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп побував у Шотландії, де зіграв у гольф. І уважні журналісти виявили, що президент США шахраював.

А раніше президент США проігнорував похорон американських солдатів заради турніру з гольфу в Саудівській Аравії.