Джей Ді Венс розлютив британців: що він зробив

Віце-президент США зараз перебуває у відпустці у Великій Британії. І роз'їжджає мальовничими англійськими селами з американським розмахом: кортежем із 18 авто, чим дратує місцевих жителів.

Джей Ді Венс відвідав шикарний фермерський магазин Daylesford Organic в Котсуолдсі, а кортеж влаштував величезний затор на сільських дорогах, пише Daily Mail.

Місцеві жителі залишилися незадоволені після того, як величезний кортеж віцепрезидента США, що складається з 18 автомобілів, призвів сьогодні до блокування сільської місцевості.

Кортеж Джей Ді Венса в Котсуолдсі Фото: Соцсети

Жителі зіткнулися з перекриттям доріг і контрольно-пропускними пунктами, на яких чергують поліцейські з собаками-шукачами, поки Венс катався околицями, перш ніж повернутися в заміську садибу в селі Дін.

На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, видно, як його кортеж безпеки зупиняється біля фермерської крамниці Daylesford Organic недалеко від Чіппінг-Нортона.

На під'їзній доріжці було помічено кілька великих чорних позашляховиків, у яких перебували люди, імовірно агенти Секретної служби.

На інших фотографіях Венс зображений всередині магазину, де його супроводжував "супердонатор" консерваторів і мільярдер лорд Ентоні Бемфорд.

Дружина лорда Бемфорда, леді Керол, заснувала Daylesford Organic 2002 року; раніше магазин уже потрапляв до заголовків газет через завищені ціни: 950 фунтів стерлінгів коштує плетений кошик для ковдр, а 6950 фунтів стерлінгів — чаша з обпаленого кедрового дерева.

Передбачається, що Джей Ді Венс пробув у магазині близько трьох годин і виявив особливий інтерес до прилавка з хлібом, де його бачили, як він куштував зразки.

Джей Ді Венс відвідав найдорожчий магазин Котсуолдса Фото: Соцсети

Один користувач написав у соціальних мережах: "Заїхав у фермерський магазин... Джей Ді Венс теж. Скрізь охорона".

Візит Венса в Daylesford Organic відбувся після того, як сьогодні вдень його кортеж помітили проїжджаючим через Чіппінг-Нортон.

Усі в'їзди в село Дін — дві дороги і три громадські пішохідні стежки — згодом були перекриті.

Входити і виходити дозволялося тільки жителям села, собак, які вигулювали, направляли в інший бік, а всіх, хто входив на територію, обшукували.

Сьогодні один із місцевих радників назвав присутність великої кількості співробітників служби безпеки "лякаючою" і порівняв вигляд охоронців у костюмах і сонцезахисних окулярах, які патрулюють тихі провулки, зі сценами з фільму "Люди в чорному".

Протести в Котсуолдсі проти Джей Ді Венса

"Ми розуміємо, що людям потрібна безпека, але я думаю, що вони не проявили належної обачності в цьому питанні. Це викликає більше занепокоєння, ніж слід було б", — сказав радник Енді Грем.

Ще одна літня пані була роздратована, бо не могла потрапити до будинку подруги, щоб погодувати котів.

Але пара американців навмисно приїхала, щоб подивитися на Джей Ді Венса, але охорона їх не пропустила.

"Я почув про візит і просто набрав у ChatGPT "Де зупинився Джей Ді Венс?". Ми вирішили просто заїхати. Ми сунули свій ніс у чужі справи. Але охорона не пропустила нас через загородження. Я сказав, що ми просто хотіли зайти в одне з кафе, але вони сказали, що ні, ми не можемо вас пропустити", — поскаржився турист зі США.

Як проводить відпустку Джей Ді Венс

Віцепрезидент США прибув у Котсуолдс зі своєю дружиною Ушею і дітьми — Еваном (8 років), Вівеком (5 років) і Мірабель (3 роки) — після того, як сім'я приїхала з Лондона після вчорашньої приватної екскурсії по Гемптон-Корту.

Венс заїхав у колишню резиденцію Генріха VIII на ранкову екскурсію, через що відкриття резиденції для публіки довелося відкласти до 12:00.

Схоже, він завершив свої офіційні справи, здійснивши в п'ятницю коротку поїздку в Чевнінг-гаус, офіційну резиденцію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, і тепер насолоджується відпусткою.

Джей Ді Венс і Девід Леммі Фото: Facebook / Senator JD Vance

Масштабна операція із забезпечення безпеки навколо маєтку Дін змусила його власника вибачитися перед сусідами за завдані незручності.

Піппа Хорнбі, яка 2017 року разом зі своїм чоловіком Джонні купила будинок XVIII століття в Котсуолдсі, сказала жителям села, що їй "дуже шкода, що найближчими днями відбудеться цирк".

У Британії Джей ді Венс зупинився в маєтку Дін Фото: Соцсети

Садибний будинок був побудований 1702 року для члена парламенту Томаса Роуні і розташований недалеко від ферми Діддлі Сквот, що належала Джеремі Кларксону.

Розташована на шести акрах землі, ця простора ділянка вміщує два льохи, тенісний корт, розарій, тренажерний зал у підвалі та оранжерею в георгіанському стилі.

Нагадаємо, у березні 2025 року Джей Ді Венс намагався провести відпустку в штаті Вермонт у США, але йому це не вдалося. Уздовж доріг стояли протестувальники, які виганяли його з міста, що славиться своїми гірськолижними курортами.

Також у центрі скандалу опинився шеф Венса — президент США Дональд Трамп. Виявилося, що його компанія виганяє фермерів з їхньої землі у В'єтнамі заради нового гольф-клубу.