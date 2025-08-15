"Высокие ставки": Зеленский перед саммитом на Аляске заявил, что пора завершать войну

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске заявил, что настало "время завершать войну". При этом он отметил, что соответствующие шаги должна сделать российская сторона.

Related video

В заметке в Telegram-канале 15 августа глава государства отметил, что ожидает доклада разведки относительно саммита на Аляске. Разведчики должны сообщить президенту Украины о намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече с американской делегацией.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона", — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина надеется на поддержку Соединенных Штатов и готова работать максимально эффективно.

В то же время украинский лидер доложил, что на ставке Верховного главнокомандующего были рассмотрены вопросы развития в Силах обороны системы контрактов, а также финансирования армии в 2025-2026 годах. Приоритетом, по его словам, будет развитие именно контрактной службы.

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности", — пояснил Зеленский.

Также президент коснулся ситуации на Покровском направлении и отметил результативные действия подразделений 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. По словам Зеленского, было принято решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области, а также позиций на Запорожье.

"Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", — сказал президент Украины.

Саммит на Аляске: что известно

Напомним, встреча Трампа и Путина на Аляске в США запланирована на 15 августа. Она начнется в 11:00 по местному времени (в 22:00 по Киеву) на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон возле города Анкориджа.

Перед вылетом на Аляску для встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп опубликовал сообщение в сети Truth Social из всего двух слов: "Большие ставки!".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 14 августа рассказал, что на саммите на Аляске будут обсуждаться вопросы "украинского урегулирования". При этом он заявил, что по итогам встречи Трампа и Путина не ожидается подписания документов.