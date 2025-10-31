"В конце февраля закончатся деньги": в The Economist подсчитали, сколько средств нужно Украине на войну

После почти 4 лет полномасштабной войны стоимость боевых действий велика: уже к концу года военные расходы Украины составят около 360 млрд долларов. При этом два из трех источников финансирования для Украины пока исчерпываются.

Украина может столкнуться с тем, что в конце февраля 2026 года у нее закончатся деньги. Ситуация осложняется в частности тем, что президент США Дональд Трамп сократил финансовую помощь Украине со стороны Америки, а также российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре, пишет издание The Economist.

"Украина сталкивается с жестоким денежным кризисом. Если ничего не изменится, в конце февраля у нее закончатся деньги", — говорится в публикации.

На фоне этих событий именно Европа должна искать средства на то, чтобы помочь Украине выстоять в борьбе, считают аналитики The Economist. Это может сыграть важную роль не только в отношении возможностей Украины продолжать борьбу с Россией, но и для укрепления позиций Европы:

это "историческая возможность" изменить баланс сил между Европой и Россией, разоблачив финансовую слабость Кремля и изменив планы Владимира Путина на войну и мир;

шанс ускорить усилия Европы по установлению своей военной и финансовой независимости от Америки.

В октябре европейские лидеры не смогли договориться о передаче Украине "репарационного кредита" — средств из замороженных российских активов в Европе, составляющих 163 млрд долларов. В частности, на это не согласилась Бельгия, которая опасается в связи с будущими исками со стороны России, поскольку большая часть средств, которые хотят конфисковать, находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Эти и другие опасения европейских лидеров "омрачаются достижениями", которые может получить Европа путем финансовой поддержки Украины. Первый из них — возможность разоблачить и усилить трудности, с которыми сталкивается Кремль.

"Россия потеряла от 200 000 до 500 000 военнослужащих — вдвое больше, чем Украина. Она также несет тяжелое финансовое бремя самостоятельно. Заявленные расходы на оборону достигнут 160 млрд долларов в 2025 году, а государственные банки также взялись за огромное внебюджетное кредитование для поддержки военно-промышленного комплекса", — утверждает издание.

Несмотря на то, что санкции 2022 года не смогли "поставить Россию на колени", этого можно достичь еще через полдесятилетия продолжительности экономических проблем, нарастающих в Кремле, в частности скрытых долгов, инфляции в 8% и процентными ставками 16,5% и тому подобное.

"Еще полдесятилетия такого периода, вероятно, спровоцируют экономический и банковский кризис в России", — считают аналитики.

Вторая возможность для Европы — уменьшить военную зависимость от США.

Издание пишет также, что такое "четырехлетнее обязательство" будет стоить примерно 389 млрд в виде финансовой помощи и оружия — почти вдвое больше, чем получила от Европы с начала полномасштабного вторжения. Для покрытия этих расходов и восстановления страны Европе необходимо будет увеличить финансирование до 0,4% ВВП стран-членов НАТО — без учета США.

The Economist также пишет, что Европе необходимо "осознать собственную силу", и прекратить избегать финансового соперничества с Россией.

"Ее военный бюджет уже в четыре раза больше российского; ее экономика в десять раз больше. Вместо того, чтобы избегать финансового соперничества с Кремлем, Европа должна принять его — и выиграть войну", — отмечает издание.

Напомним, 24 октября члены "Коалиции желающих" рассказали, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи.

Также 23 октября в The Washington Post писали, что ЕС ищет деньги для Украины, в частности рассматривает предоставление 200 млрд долларов наличными.