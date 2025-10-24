У Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи: заявления членов "Коалиции желающих"

Генсек НАТО Марк Рютте после встречи "Коалиции желающих" отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой. Из-за сумасшедшей войны диктатора погибают сотни тысяч россиян. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.

"Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины", — добавил Рютте.

Стоит отметить, что согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины около 1 135 080 военнослужащих.

При этом только за прошедшие сутки, 23 октября, потери врага составили 910 солдат.

А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что поскольку Владимир Путин не намерен прекращать убийства, союзники будут усиливать давление на Российскую Федерацию.

Відео дня

По ее словам, партнеры также пришли к согласию относительно необходимости обеспечить стабильную финансовую поддержку для Украины, чтобы она могла продолжать свою борьбу.

"Мы соглашаемся, что нужно найти долгосрочное финансирование для того, чтобы Украина могла продолжать бороться", — подчеркнула Фредериксен.

А президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Лондоне на встрече "Коалиции желающих" заявил, что Украина не пытается остановить войну без США, поскольку Путин стремится разделить Украину и ее партнеров.

"Мы не пытаемся остановить Путина и завершить войну без США. Путин хочет нас разделить и сделать нас слабее", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что важным инструментом давления на Путина является 19-й пакет санкций, а также давление со стороны США.

"И именно поэтому я думаю, что нам нужно всем вместе оказать давление на Путина. Прежде всего, это 19-й пакет санкций. Это также давление Соединенных Штатов, когда мы говорим о нефти и газе. Это очень мощные шаги", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по итогам встречи "Коалиции желающих" Франция пообещала дать Украине истребители "Мираж", а Британия – многоцелевые ракеты.

А российский президент Путин хоть и заявлял, что санкции против РФ не работают, но срочно отправил своего представителя Кирилла Дмитриева на переговоры в Вашингтон.