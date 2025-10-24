У Путіна закінчуються гроші, солдати та ідеї: заяви членів "Коаліції охочих"

Генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі "Коаліції охочих" зазначив, що в Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною. Через божевільну війну диктатора гинуть сотні тисяч росіян. Водночас Україна зберігає хоробрість, а підтримка Заходу працює.

"Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Президент Трамп дуже добре сказав, що вони повинні зупинитися там, де є зараз. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України", — додав Рютте.

Варто зазначити, що згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України близько 1 135 080 військовослужбовців.

При цьому тільки за минулу добу, 23 жовтня, втрати ворога становили 910 солдатів.

А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що оскільки Володимир Путін не має наміру припиняти вбивства, союзники посилюватимуть тиск на Російську Федерацію.

За її словами, партнери також дійшли згоди щодо необхідності забезпечити стабільну фінансову підтримку для України, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу.

"Ми погоджуємося, що потрібно знайти довгострокове фінансування для того, щоб Україна могла продовжувати боротися", — підкреслила Фредеріксен.

А президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Лондоні на зустрічі "Коаліції охочих" заявив, що Україна не намагається зупинити війну без США, оскільки Путін прагне розділити Україну та її партнерів.

"Ми не намагаємося зупинити Путіна і завершити війну без США. Путін хоче нас розділити і зробити нас слабшими", — заявив Зеленський.

Президент додав, що важливим інструментом тиску на Путіна є 19-й пакет санкцій, а також тиск з боку США.

"І саме тому я думаю, що нам потрібно всім разом чинити тиск на Путіна. Насамперед, це 19-й пакет санкцій. Це також тиск Сполучених Штатів, коли ми говоримо про нафту і газ. Це дуже потужні кроки", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" Франція пообіцяла дати Україні винищувачі "Міраж", а Британія — багатоцільові ракети.

А російський президент Путін хоч і заявляв, що санкції проти РФ не працюють, але терміново відправив свого представника Кирила Дмитрієва на переговори до Вашингтона.