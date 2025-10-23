ЕС ищет деньги для Украины: лидеры обсуждают предоставление $200 млрд наличными, — The WP

Лидеры Европейского Союза рассматривают возможность использовать около 200 миллиардов долларов (8,2 трлн грн) замороженных активов Российской Федерации, чтобы предоставить Украине финансовую помощь наличными. Обсуждение происходит на саммите ЕС в Брюсселе (Бельгия), где политики стремятся найти стабильный источник финансирования на фоне сокращения поддержки со стороны США.

Как пишет The Washington Post, большинство из 300 миллиардов долларов (12,3 трлн грн) российских активов были заморожены после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Около 200 миллиардов долларов размещены в Бельгии, в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Сейчас ЕС ищет способы использовать эти средства без формальной конфискации, чтобы предоставить Украине так называемый "репарационный кредит".

Исполнительная ветвь ЕС предлагает финансовую схему, которая предусматривает предоставление Украине займа, который должен быть возвращен только в случае получения репараций от Москвы. Таким образом, формально активы будут оставаться замороженными, а не конфискованными. План требует консенсуса всех 27 государств-членов.

Відео дня

"Другой альтернативы нет. Украине нужны деньги", — отметил старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Джейкоб Киркегорд. Он добавил, что это решение демонстрирует готовность Европы взять на себя финансовую ответственность за поддержку Киева.

Многие европейские политики, по словам источников, считают этот подход вынужденным шагом из-за отказа президента США Дональда Трампа увеличивать финансирование Украины. Европейские правительства, в частности Франция и Германия, ранее остерегались таких шагов, опасаясь юридических последствий, но теперь все больше готовы взять на себя риски.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что его страна требует гарантий коллективной ответственности.

"Если будет принято решение использовать эти средства, все государства ЕС должны принять участие в покрытии возможных рисков", — сказал он.

Москва резко раскритиковала эти планы.

"Простым русским языком, мы говорим о краже", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Министр финансов России Антон Силуанов пригрозил в ответ конфискацией западных активов, оставшихся на территории РФ.

Европейский центральный банк ранее выражал обеспокоенность, но сейчас сигнализирует о готовности рассмотреть вариант с "репарационным кредитом". В то же время вопрос распределения рисков между странами ЕС и продолжения санкций против России остается открытым.

По словам чиновников ЕС, реализация плана может начаться в следующем году. Ожидается, что средства пойдут на поддержку украинского бюджета и частично на закупку вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Брюсселе, призвал европейских партнеров к принятию решения.

"Использование собственных ресурсов России для защиты от России — это справедливое решение. Мы рассчитываем на результаты", — подчеркнул он.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США, ЕС, Великобритания, Канада и Япония заморозили примерно 300 миллиардов долларов российских государственных активов. Часть доходов от них страны G7 уже использовали в качестве залога для кредита Украине на 50 миллиардов долларов (2,05 трлн грн).

Как писал Фокус, сегодня, 23 октября, от ЕС ждут исторического решения по передаче Украине замороженных российских активов.

Фокус также писал, что репарации от РФ хотят превратить в кредит для Украины на €140 млрд.