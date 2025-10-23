ЄС шукає гроші для України: лідери обговорюють надання $200 млрд готівкою, — The WP

Лідери Європейського Союзу розглядають можливість використати приблизно 200 мільярдів доларів (8,2 трлн грн) заморожених активів Російської Федерації, щоб надати Україні фінансову допомогу готівкою. Обговорення відбувається на саміті ЄС у Брюсселі (Бельгія), де політики прагнуть знайти стабільне джерело фінансування на тлі скорочення підтримки з боку США.

Як пише The Washington Post, більшість із 300 мільярдів доларів (12,3 трлн грн) російських активів були заморожені після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Приблизно 200 мільярдів доларів розміщені в Бельгії, у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Зараз ЄС шукає способи використати ці кошти без формальної конфіскації, щоб надати Україні так званий "репараційний кредит".

Виконавча гілка ЄС пропонує фінансову схему, яка передбачає надання Україні позики, що має бути повернена лише у випадку отримання репарацій від Москви. Отже, формально активи залишатимуться замороженими, а не конфіскованими. План вимагає консенсусу всіх 27 держав-членів.

"Іншої альтернативи немає. Україні потрібні гроші", — зазначив старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Джейкоб Кіркегорд. Він додав, що це рішення демонструє готовність Європи взяти на себе фінансову відповідальність за підтримку Києва.

Багато європейських політиків, за словами джерел, вважають цей підхід вимушеним кроком через відмову президента США Дональда Трампа збільшувати фінансування України. Європейські уряди, зокрема Франція та Німеччина, раніше остерігалися таких кроків, побоюючись юридичних наслідків, але тепер дедалі більше готові взяти на себе ризики.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що його країна вимагає гарантій колективної відповідальності.

"Якщо буде ухвалено рішення використовувати ці кошти, всі держави ЄС повинні взяти участь у покритті можливих ризиків", — сказав він.

Москва різко розкритикувала ці плани.

"Простою російською мовою, ми говоримо про крадіжку", — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов пригрозив у відповідь конфіскацією західних активів, що залишилися на території РФ.

Європейський центральний банк раніше висловлював занепокоєння, але зараз сигналізує про готовність розглянути варіант із "репараційним кредитом". Водночас питання розподілу ризиків між країнами ЄС та продовження санкцій проти Росії залишається відкритим.

За словами посадовців ЄС, реалізація плану може розпочатися наступного року. Очікується, що кошти підуть на підтримку українського бюджету та частково на закупівлю озброєння.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Брюсселі, закликав європейських партнерів до ухвалення рішення.

"Використання власних ресурсів Росії для захисту від Росії — це справедливе рішення. Ми розраховуємо на результати", — наголосив він.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року США, ЄС, Велика Британія, Канада та Японія заморозили приблизно 300 мільярдів доларів російських державних активів. Частину прибутків від них країни G7 уже використали як заставу для кредиту Україні на 50 мільярдів доларів (2,05 трлн грн).

