Донбасс за гарантии безопасности: что стало понятно после переговоров Зеленского и Трампа

Мирный план: Донбасс дожмут, если переговоры не сорвет Путин

Главное достижение переговоров — гарантии безопасности ратифицирует Конгресс. Иными словами, в отличие от Будапештского меморандума, который был политическим обязательством, эти гарантии, похоже, будут иметь статус международного договора, который является обязательным к исполнению.

Если это так — это, действительно, огромный плюс для нас. Правда, пока мы только слышим об общих очертаниях без детализации. Включая то, что в "первой редакции" США давали эти гарантии лишь на 15 лет. Одним словом, надо ждать окончательного документа, хотя повторюсь, на словах это выглядит положительно. Я уже писал в свое время, что с приходом Кушнера американцы изменили переговорную стратегию. Они разделили переговорные пункты на территории и "все остальное". Так вот, сейчас, похоже, это "все остальное" полностью (практически полностью) согласовано с Украиной. Далее американцы встречаются с россиянами. Если россияне соглашаются, Украину заставят пойти на территориальные уступки. Формулировка будет найдена. Готов ли Путин согласиться на заморозку? Я считаю, что он будет тянуть время. И повторю то, что писал неоднократно: для него победа — это не только территории. Это снятие санкций и возвращение в геополитику. В этом контексте есть ряд вопросов, на которые нет пока ответа. Во-первых, достаточно ли ему будет снятия американских санкций, или он будет требовать, чтобы параллельно санкции сняли и европейцы (тем более, он понимает игру Макрона, который будет двигаться именно в этом направлении и именно для этого 7 февраля планирует встретиться с Путиным). В этом же контексте стоит вопрос замороженных в Европе активов. Во-вторых, на сегодня открытым остается вопрос отношений с Китаем, который точно не хотел бы усиления присутствия Америки в стратегических для Китая проектах по углеводородам и редкоземельным металлам. И, наконец, есть третий вопрос, чисто психологический: Путин очень хочет уничтожить Украину и живет в определенных иллюзиях о хрупкости фронта. Исходя из вышеуказанного, мне кажется, что Путин попытается еще немного потянуть время, ожидая чуда. Начиная с 2024 года он и его окружение мыслят довольно короткими временными лагами. Поэтому сейчас он попытается оттянуть решение. На сколько? Ответ очень прост: на сколько сможет, чтобы не поссориться с Трампом. Он уже перестал бояться Трампа, но ссориться с ним он все еще боится. Если РФ и США все же придут к согласию, Украину заставят выйти из Донбасса. Под каким соусом, пока неясно, но формулировка будет придумана. К сожалению, похоже, что нас готовят к референдуму (точнее, это будет какой-то плебисцит) с относительно размытыми формулировками.

На сегодня, общество разделено по вопросу проведения такого референдума (44% за, 35% против, 21% не определились). Но, похоже, решение о референдуме является таким, что обсуждается как приоритет. Тем более, что в Раде для ратификации такого договора неизвестно, будут ли собраны голоса. Хотя дело Киселя, безусловно, сделает часть парламента более послушной.

