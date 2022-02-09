Канцлер Німеччини Шольц підтвердив готовність заблокувати "Північний потік-2", — сенатор США

За словами республіканця Макконнелла, "погані новини" в тому, що відмова від запуску газопроводу відбудеться лише після можливого вторгнення РФ в Україну.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час поїздки до Вашингтона запевнив групу американських сенаторів у тому, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" не відбудеться, якщо РФ почне вторгнення в Україну. Про це під час брифінгу у вівторок, 8 лютого, заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, передає C-SPAN.

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За словами політика, він та інші сенатори були присутні на вечері з канцлером Німеччини та обговорили з ним "найнагальнішу проблему на поточний момент — загрозу російського вторгнення в Україну".

"Хороші новини полягають у тому, що він (Шольц) підтвердив учорашні слова президента Байдена про те, що якщо вторгнення відбудеться, "Північний потік-2", не запуститься", — сказав Макконнелл.

Також республіканець зазначив, що блокування роботи газопроводу відбудеться після можливого вторгнення, а не до — цей факт Макконнелл назвав "поганими новинами".

"Найважливіша річ полягає в тому, що адміністрація і президент (США) мають всі повноваження зробити це (заблокувати запуск газопроводу) вже зараз, використовувати будь-який інструмент до вторгнення", — додав Макконнелл.

[ + – ] Заява Макконнелла про блокування "Північного потоку-2"

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого Олаф Шольц у ході спільного із президентом США Джо Байденом брифінгу не підтвердив однозначно, що Німеччина заблокує "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну. При цьому американський лідер однозначно пообіцяв завадити запуску газопроводу, тоді як канцлер ФРН заявляв, що вони "абсолютно єдині" щодо санкцій проти держави-агресора.

Також Шольц в інтерв'ю виданню The Washington Post зазначав, що вторгнення "дуже дорого" коштуватиме РФ, проте не уточнив, на які саме обмеження ФРН готова піти щодо російської сторони.

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