Росія заплатить дуже велику ціну, якщо вторгнеться в Україну, — Шольц

Канцлер Німеччини пообіцяв Україні економічну та дипломатичну підтримку, але продавати зброю відмовився.

Вторгнення в Україну дуже дорого коштуватиме Росії. Про це в інтерв'ю виданню The Washington Post заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Ми співпрацюємо з нашими союзниками в НАТО, ЄС і зі США щодо питання, як реагувати на загрозу Україні, яка походить від Росії. Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони вторгнуться, це коштуватиме їм дуже дорого. Ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід із цієї ситуації", — сказав німецький канцлер.

Шольц не уточнив, яку саме ціну РФ заплатить у разі нового вторгнення в Україну та чи входить "Північний потік-2" у пакет пропонованих санкцій. Канцлер пояснив це необхідністю зберегти "стратегічну невизначеність"

"Це важливо для того, щоб подати Росії сильний меседж про ціну вторгнення ... щоб вони (Росія — ред) не змогли підійти до комп'ютера та порахувати, чи це буде для них занадто дорого чи ні", — сказав Шольц.

Канцлер також запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну економічно та дипломатично. Наприклад, Шольц запевнив, що ФРН "боротиметься за транзит газу через Україну".

Проте, додав Шольц, летальну зброю Україні ФРН постачати не збирається.

Як раніше повідомляв Фокус, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що ФРН не постачає озброєння в кризові регіони, щоб не сприяти подальшій ескалації. За її словами, це чітка позиція уряду Німеччини.

Варто зазначити, що за 9 днів до своєї відставки колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель схвалила продаж зброї Єгипту на суму 4,34 млрд євро, незважаючи на те, що "країна фараонів" втручається в громадянські війни в Ємені та Лівії.

Нагадаємо, в адміністрації президента США вважають Німеччину "ненадійним партнером" через її небажання мати справу з українською кризою та відмову постачати зброю Україні.