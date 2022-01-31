"У ліжку з Путіним": США вважають Німеччину ненадійним партнером через її позицію щодо України

У Вашингтоні таке ставлення ФРН до українського питання пояснюють тим, що Берлін хоче й надалі купувати дешевий газ у Росії.

США починають сприймати Німеччину як "ненадійного партнера" через її небажання мати справу з українською кризою. Ще однією причиною розчарування адміністрації Байдена у ФРН є її відмова постачати зброю Україні. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

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За інформацією ЗМІ, посол Німеччини в США Емілі Хабер направила конфіденційний лист до МЗС ФРН, який починається словами "Берлін, у нас проблема".

Хабер зазначає у листі, що Німеччина дискредитується в США як "ненадійний партнер" через її небажання мати справу з українською кризою, а німецький уряд розглядається як гальмо щодо санкцій проти Росії.

Також питання у США викликає і блокування Німеччиною постачання зброї Україні. У Вашингтоні таке ставлення до українського питання пояснюють тим, що Берлін хоче й надалі купувати дешевий газ у Росії. Республіканці, пише Хабер, неодноразово використовували фразу у тому, що Берлін перебуває "в ліжку з Путіним" .

Видання пише, що "зараз Німеччина знаходиться там, де вона майже завжди знаходилася у зовнішньополітичних кризах: на периферії, до неї ставляться з підозрою".

Також наголошується, що постачання Україні 5000 німецьких захисних касок, про яке з великим жестом оголосила міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт, виглядає сатирою.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина виправдалася за відмову постачати зброю Україні. Глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт назвала правильним рішення не постачати зброю Україні, бо це може призвести до ескалації конфлікту.

Також Німеччина заявила про готовність допомогти відновити захисний бункер під Одесою. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина достатньо підтримує Україну у воєнному плані.