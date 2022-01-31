"В постели с Путиным": США считают Германию ненадежным партнером из-за ее позиции по Украине

В Вашингтоне такое отношение ФРГ к украинскому вопросу объясняют тем, что Берлин хочет и дальше покупать дешевый газ у России.

США начинают воспринимать Германию как "ненадежного партнера" из-за ее нежелания иметь дело с украинским кризисом. Еще одной причиной разочарования администрации Байдена в ФРГ является ее отказ поставлять оружие Украине. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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По информации СМИ, посол Германии в США Эмили Хабер направила конфиденциальное письмо в МИД ФРГ, которое начинается словами "Берлин, у нас проблема".

Хабер отмечает в письме, что Германия дискредитируется в США как "ненадежный партнер" из-за ее нежелания иметь дело с украинским кризисом, а немецкое правительство рассматривается как тормоз в вопросе санкций против России.

Также вопросы в США вызывает и блокирование Германией поставок оружия Украине. В Вашингтоне такое отношение к украинскому вопросу объясняют тем, что Берлин хочет и дальше покупать дешевый газ у России. Республиканцы, пишет Хабер, неоднократно использовали фразу о том, что Берлин находится "в постели с Путиным".

Издание пишет, что "сейчас Германия находится там, где она почти всегда находилась во внешнеполитических кризисах: на периферии, к ней относятся с подозрением".

Также отмечается, что поставка Украине 5000 немецких защитных касок, о которой с большим жестом объявила министр обороны страны Кристин Ламбрехт, выглядит сатирой.

Ранее Фокус сообщал, что Германия оправдалась за отказ поставлять оружие Украине. Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт назвала правильным решение не поставлять оружие Украине, потому что это может привести к эскалации конфликта.

Также Германия заявила о готовности помочь восстановить защитный бункер под Одессой. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия достаточно поддерживает Украину в военном плане.