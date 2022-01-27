Германия оправдалась за отказ поставлять оружие Украине

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт считает правильным решением не поставлять оружие Украине, потому что это может привести к эскалации конфликта.

Германия решила не поставлять вооружение Украине, потому что опасается, что это может привести к эскалации конфликта с Российской Федерацией. Вместо это она планирует вносить свой вклад на дипломатическом поле. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время общей пресс-конференции с британским главой Минобороны Беном Уоллесом в Берлине, сообщает "Европейская правда".

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"Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", — отметила Ламбрехт.

Она также считает, что необходимо продолжать дипломатические усилия по урегулировании конфликта с Россией и отметила проведение впервые за два последних года заседания Совета Россия-НАТО.

Также министр позитивным моментом назвала то, что недавно состоялись переговоры в Нормандском формате.

"Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать", — добавила Ламбрехт.

Напомним, в декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил Германии на блокировку поставок оружия Украине. Глава Украины заявил, что Германия проявила страх, заблокировав предоставление Украине оборонного вооружения по линии НАТО.

В начале января 2022 года Украина потребовала от Германии немедленно разблокировать поставки оружия. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник убежден, что Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем.

Отметим, что Германия решила все-таки отправить Украине военное снаряжение. В Украину вскоре прибудет немецкое военное снаряжение, включая 5000 шлемов для пехоты. Но власти Германии настаивают на исключительно дипломатическом разрешении российско-украинского кризиса.