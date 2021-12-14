Зеленский ответил Германии на блокировку поставок оружия Украине

Президент утверждает, что Украина, как и любая демократическая страна, имеет право на оборонное вооружение.

Германия проявила страх, заблокировав предоставление Украине оборонного вооружения по линии НАТО. Речь идет о противодронных ружьях и противоснайперских системах, сообщил глава государства Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, пишет Офис президента.

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По его словам, Украина готова к любому сценарию действий со стороны России еще с 2014 года, чего нельзя сказать об остальных европейских странах. Ведь оружие, которое так и не получил Киев, было необходимо исключительно в целях самообороны.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? (на ружья и системы. — Ред.). Очевидно, что имеем", — сказал президент.

Зеленский утверждает, что право оборонятся от агрессии имеет каждое демократическое государство и Украина — не исключение, но "в некоторых столицах все еще преобладает страх".

Также президент отметил, что Россия использует свои войска у украинских границ в качестве шантажа, в особенности по отношению к западным государствам.

Как известно, Германия заблокировала поставки Украине противодронных винтовок по линии НАТО. По словам украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, в Германии сочли, что предоставление Украине такого вооружения может спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе.