Зеленський відповів Німеччині на блокування постачання зброї Україні

Президент стверджує, що Україна, як будь-яка демократична країна, має право на оборонне озброєння.

Німеччина виявила страх, заблокувавши надання Україні оборонного озброєння лінією НАТО. Йдеться про протидронні рушниці та протиснайперські системи, повідомив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, пише Офіс президента.

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За його словами, Україна готова до будь-якого сценарію дій із боку Росії ще з 2014 року, чого не можна сказати про решту європейських країн. Адже зброя, яку так і не отримав Київ, була потрібна виключно з метою самооборони.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? (на рушниці та системи. — Ред.). Очевидно, що маємо", — сказав президент.

Зеленський стверджує, що право оборонятися від агресії має кожна демократична держава, і Україна — не виняток, але "в деяких столицях усе ще переважає страх".

Також президент зазначив, що Росія використовує свої війська біля українських кордонів як шантаж, особливо стосовно західних держав.

Як відомо, Німеччина заблокувала постачання Україні протидронних гвинтівок лінією НАТО. За словами українського посла у ФРН Андрія Мельника, у Німеччині вирішили, що надання Україні такого озброєння може спровокувати ескалацію конфлікту на Донбасі.