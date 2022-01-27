Німеччина виправдалася за відмову постачати зброю Україні

Глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає за правильне рішення не постачати зброю Україні, бо це може призвести до ескалації конфлікту.

Німеччина вирішила не постачати озброєння Україні, бо побоюється, що це може призвести до ескалації конфлікту з Російською Федерацією. Натомість вона планує робити свій внесок на дипломатичному полі. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час спільної пресконференції з британським головою Міноборони Беном Воллесом у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

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"Це правда, що Німеччина вирішила не постачати зброю, і ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту. Ми хочемо робити свій внесок іншим чином", — зазначила Ламбрехт.

Вона також вважає, що необхідно продовжувати дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту з Росією та відзначила проведення вперше за два останні роки засідання Ради Росія-НАТО.

Також Міністр позитивним моментом назвала те, що нещодавно відбулися переговори в Нормандському форматі.

"Є багато способів для мирного вирішення конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися, це те, що ми маємо робити", — додала Ламбрехт.

Нагадаємо, у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський жорстко відповів Німеччині на блокування постачання зброї Україні. Глава України заявив, що Німеччина виявила страх, заблокувавши надання Україні оборонного озброєння лінією НАТО.

На початку січня 2022 року Україна зажадала від Німеччини негайно розблокувати постачання зброї. Український посол у Берліні Андрій Мельник переконаний, що Німеччина несе таку саму історичну відповідальність перед Україною, як і перед Ізраїлем.

Зазначимо, що Німеччина вирішила таки відправити Україні військове спорядження. В Україну незабаром прибуде німецьке військове спорядження, включаючи 5000 шоломів для піхоти. Але влада Німеччини наполягає на виключно дипломатичному розв'язанні російсько-української кризи.