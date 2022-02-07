Россия заплатит очень большую цену, если вторгнется в Украину, — Шольц

Канцлер Германии пообещал Украине экономическую и дипломатическую поддержку, но продавать оружие отказался.

Вторжение в Украину будет слишком дорого стоить России. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил Канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Мы сотрудничаем с нашими союзниками в НАТО, ЕС и с США по вопросу, как реагировать на угрозу Украине, которая исходит от России. Наш строгий ответ гласит, что если они (РФ — ред.) вторгнутся, это будет стоить им очень дорого. Мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", — сказал немецкий канцлер.

Шольц не уточнил, какую именно цену РФ заплатит в случае нового вторжения в Украину и входит ли "Северный поток-2" в пакет предлагаемых санкций. Канцлер объяснил это необходимостью сохранить "стратегическую неопределенность"

"Это важно для того, чтобы подать России сильный месседж о цене вторжения…чтобы они (Россия — ред) не смогли подойти к компьютеру и посчитать, будет ли это для них слишком дорого или нет", — сказал Шольц.

Канцлер также заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину экономически и дипломатически. Например, Шольц заверил, что ФРГ будет "бороться за транзит газа через Украину".

Тем не менее, добавил Шольц, летальное оружие Украине ФРГ поставлять не намерена.

Как ранее сообщал Фокус, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ не поставляет вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать дальнейшей эскалации. По ее словам, это это четкая позиция правительства Германии.

Стоит отметить, что за 9 дней до своей отставки, бывший канцлер Германии Ангела Меркель одобрила продажу оружия Египту на сумму 4,34 млрд евро, несмотря на то, что "страна фараонов" вмешивается в гражданские войны в Йемене и Ливии.

Напомним, в администрации президента США считают Германию "ненадежным партнером" из-за ее нежелания иметь дело с украинским кризисом и отказа поставлять оружие Украине.