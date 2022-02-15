"Депутаты ориентируются на мнения избирателей", — Путин высказался о признании "Л/ДНР"

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступавший на брифинге с президентом РФ, назвал признание ОРДЛО "политической катастрофой" и нарушением Минских соглашений.

Большая часть россиян сочувствует жителям Донбасса, поэтому Государственная дума РФ поддержала обращение о признании ОРДЛО. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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По его словам, в Госдуму РФ проект постановления о признании "Л/ДНР", поскольку депутаты ориентируются на мнение своих избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.

Владимир Путин на брифинге заявил, что большая часть россиян надеется на изменение ситуации на востоке Украины, но все проблемы неподконтрольных Киеву территорий можно будет решить из возможностей по выполнению Минских соглашений.

"Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (Олаф Шольц — ред.), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — продолжил президент России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, назвал возможное признание ОРДЛО "политической катастрофой", и добавил, что Кремль, пойдя на такой шаг, нарушит Минские договоренности по урегулированию войны на Донбассе.

Глава немецкого правительства на брифинге также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи пообещал ему предоставить для ознакомления законопроекты об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов на неподконтрольных территориях.

Олаф Шольц подчеркнул, что Минские соглашения должны выполнять все стороны вооруженного конфликта и назвал нынешнюю ситуацию вокруг нашей страны "самым тяжелым кризисом за последнее десятилетие в Европе".

Напомним, 15 февраля Государственная дума РФ одобрила обращение к Владимиру Путину о признании "независимости" ОРДЛО. Проект постановления от КПРФ поддержали 351 депутат.

В Офисе президента сообщили Фокусу, что признание независимости ОРДЛО будет означать нарушение Россией Минских соглашений.