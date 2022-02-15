"Депутати орієнтуються на думки виборців", — Путін висловився про визнання "Л/ДНР"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який виступав на брифінгу з президентом РФ, назвав визнання ОРДЛО "політичною катастрофою" та порушенням Мінських угод.

Більшість росіян співчуває жителям Донбасу, тому Державна дума РФ підтримала звернення про визнання ОРДЛО. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, виступаючи на спільному брифінгу із канцлером ФРН Олафом Шольцом.

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За його словами, у Держдумі РФ ухвали проєкт про визнання "Л/ДНР", оскільки депутати орієнтуються на думку своїх виборців, які співчувають мешканцям Донбасу.

Володимир Путін на брифінгу заявив, що більша частина росіян сподівається на зміну ситуації на сході України, але всі проблеми непідконтрольних Києву територій можна буде вирішити з можливостей щодо виконання Мінських угод.

"Ми будемо і я буду виходити з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це так, як от і казав пан федеральний канцлер (Олаф Шольц — ред.), перш за все, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання Мінських угод", — продовжив президент Росії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, у свою чергу, назвав можливе визнання ОРДЛО "політичною катастрофою" і додав, що Кремль, пішовши на такий крок, порушить Мінські домовленості щодо врегулювання війни на Донбасі.

Голова німецького уряду на брифінгу також нагадав, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі пообіцяв йому надати для ознайомлення законопроєкти про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях.

Олаф Шольц наголосив, що Мінські угоди мають виконувати всі сторони збройного конфлікту та назвав нинішню ситуацію навколо нашої країни "найважчою кризою за останнє десятиліття в Європі".

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума РФ схвалила звернення до Володимира Путіна про визнання "незалежності" ОРДЛО. Проєкт ухвали від КПРФ підтримав 351 депутат.

В Офісі президента повідомили Фокусу, що визнання незалежності ОРДЛО означатиме порушення Росією Мінських угод.