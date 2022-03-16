Українці завантажили програму Starlink 98 тис. разів, очікуючи на Інтернет від Ілона Маска
Програма встановлює рекорди в українському сегменті App Store і Google Play, попри те, що послуга супутникового Інтернету поки недоступна цивільним особам.
В Україні зростає популярність програми для доступу до супутникового Інтернету Starlink від Ілона Маска. Про це свідчать дані аналітичної компанії Sensor Tower, повідомляє видання The Wall Street Journal.
За останні два тижні по всьому світу завантаження програми Starlink в App Store та Google Play виросли більш ніж утричі. На території України користувачі завантажили продукт з офіційних онлайн-магазинів близько 98 тисяч разів.
У неділю, 13 березня, програма Starlink встановила власний рекорд за кількістю завантажень за один день — 21 тисяча завантажень у магазинах App Store та Google Play, більша частина з них припала на користувачів з України. Окрім того, цього дня продукт вирвався на перше місце в українському App Store.
Згідно з вебсайтом служби, Starlink дозволяє здійснювати відеодзвінки, онлайн-ігри, потокове мовлення та інші дії з високою швидкістю передачі даних. За словами провайдера, користувачі можуть розраховувати на швидкість завантаження від 100 до 200 мегабайтів на секунду.
Зазначимо: щоб під'єднатися до супутникового Інтернету необхідно мати додаткове обладнання. Докладніше про нього ви можете дізнатись з нашого матеріалу.
З 27 лютого супутниковий Інтернет Starlink доступний в Україні. Ілон Маск забезпечив підтримку сервісу після звернення українського віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова у Twitter, американський мільярдер також пообіцяв доставити спеціальні термінали.
1 березня писали, що першу партію обладнання для доступу до Інтернету Starlink доставлили до України. На офіційному сайті проєкту можна оформити попереднє замовлення, проте повідомляють, що підключатимуть у 2023 році.
У Центр протидії дезінформації повідомили, що Інтернет Starlink поки що працюватиме тільки для військових. Система забезпечить високошвидкісний зв'язок у місцях, де вона раніше була дорогою чи ненадійною, проте цивільним вона недоступна.