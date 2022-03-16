Українці завантажили програму Starlink 98 тис. разів, очікуючи на Інтернет від Ілона Маска

Програма встановлює рекорди в українському сегменті App Store і Google Play, попри те, що послуга супутникового Інтернету поки недоступна цивільним особам.

В Україні зростає популярність програми для доступу до супутникового Інтернету Starlink від Ілона Маска. Про це свідчать дані аналітичної компанії Sensor Tower, повідомляє видання The Wall Street Journal.

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За останні два тижні по всьому світу завантаження програми Starlink в App Store та Google Play виросли більш ніж утричі. На території України користувачі завантажили продукт з офіційних онлайн-магазинів близько 98 тисяч разів.

У неділю, 13 березня, програма Starlink встановила власний рекорд за кількістю завантажень за один день — 21 тисяча завантажень у магазинах App Store та Google Play, більша частина з них припала на користувачів з України. Окрім того, цього дня продукт вирвався на перше місце в українському App Store.

Згідно з вебсайтом служби, Starlink дозволяє здійснювати відеодзвінки, онлайн-ігри, потокове мовлення та інші дії з високою швидкістю передачі даних. За словами провайдера, користувачі можуть розраховувати на швидкість завантаження від 100 до 200 мегабайтів на секунду.

Зазначимо: щоб під'єднатися до супутникового Інтернету необхідно мати додаткове обладнання. Докладніше про нього ви можете дізнатись з нашого матеріалу.

З 27 лютого супутниковий Інтернет Starlink доступний в Україні. Ілон Маск забезпечив підтримку сервісу після звернення українського віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова у Twitter, американський мільярдер також пообіцяв доставити спеціальні термінали.

1 березня писали, що першу партію обладнання для доступу до Інтернету Starlink доставлили до України. На офіційному сайті проєкту можна оформити попереднє замовлення, проте повідомляють, що підключатимуть у 2023 році.

У Центр протидії дезінформації повідомили, що Інтернет Starlink поки що працюватиме тільки для військових. Система забезпечить високошвидкісний зв'язок у місцях, де вона раніше була дорогою чи ненадійною, проте цивільним вона недоступна.