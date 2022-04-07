США відправили на допомогу Україні ще 5 тисяч станцій для інтернету Starlink

Навіть якщо російські війська зруйнують інфраструктуру оптоволоконного чи стільникового зв'язку України, громадяни нашої країни все одно матимуть доступ до мережі.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 5 тисяч терміналів для доступу до супутникового інтернету Starlink за підтримки компанії SpaceX. Подробиці відомство оприлюднило на своєму офіційному сайті.

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За даними агентства Reuters, компанія Ілона Маска SpaceX, яка запустила проєкт Starlink, надала українському уряду 3667 терміналів, а USAID оплатила ще 1333. Поки невідомо, скільки всього станцій для підключення до супутникового інтернету доставили зі США в Україну з початку вторгнення російських військ.

"Супутникові термінали Starlink забезпечать безлімітну та безперешкодну передачу даних із будь-якої точки України, — написала пресслужба USAID. — Термінали дозволять критично важливим постачальникам послуг забезпечувати зв'язком держчиновників і громадян країни. Люди зможуть продовжувати спілкуватися всередині України та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве інфраструктуру оптоволоконного або стільникового зв'язку України".

27 лютого сервіс космічного інтернету Starlink став доступним в Україні. Ілон Маск вжив заходів для цього у відповідь на звернення українського міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та пообіцяв у майбутньому поставити додаткові термінали зв'язку.

Пізніше керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповів, що термінали Starlink в Україні наразі забезпечують інтернетом медиків, ЗМІ, військових і державні органи. Їх розміщують у критично важливих точках, у тому числі в зоні бойових дій, де зруйнована інфраструктура інтернет-провайдерів. Термінали продовжують доставляти з-за кордону партіями.

Писали також, що 2 квітня інтернет Starlink став доступним в Ірпені та Романівці Київської області. Перший термінал у цьому районі встановив і запустив мобільний оператор Vodafone.