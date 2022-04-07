CША отправили в помощь Украине еще 5 тысяч станций для Интернета Starlink

Даже если российские войска разрушат инфраструктуру оптоволоконной или сотовой связи Украины, граждане нашей страны все равно будут иметь доступ к Сети.

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Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 5 тысяч терминалов для доступа к спутниковому Интернету Starlink при поддержке компании SpaceX. Подробности ведомство обнародовало на своем официальном сайте.

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По данным агентства Reuters, компания Илона Маска SpaceX, запустившая проект Starlink, предоставила украинскому правительству 3667 терминалов, а USAID оплатила еще 1333. Пока неизвестно, сколько всего станций для подключения к спутниковому Интернету доставили из США в Украину с начала вторжения российских войск.

"Спутниковые терминалы Starlink обеспечат безлимитную и беспрепятственную передачу данных из любой точки Украины", — написала пресс-служба USAID. — "Терминалы позволят критически важным поставщикам услуг обеспечивать связью госчиновников и граждан страны. Люди смогут продолжать общаться внутри Украины и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет инфраструктуру оптоволоконной или сотовой связи Украины".

27 февраля сервис космического Интернета Starlink стал доступен в Украине. Илон Маск принял меры для этого в ответ на обращение украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова и пообещал в будущем поставить дополнительные терминалы связи.

Позже руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказал, что терминалы Starlink в Украине пока обеспечивают Интернетом медиков, СМИ, военных и государственные органы. Их размещают в критически важных точках, в том числе в зоне боевых действий, где разрушена инфраструктура Интернет-провайдеров. Терминалы продолжают доставлять из-за границы партиями.

Писали также, что 2 апреля Интернет Starlink стал доступен в Ирпене и Романовке Киевской области. Первый терминал в этом районе установил и запустил мобильный оператор Vodafone.