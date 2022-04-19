Цивільним заборонили підключати Інтернет Starlink в Україні: Держспецзв'язоку назвала причини

Термінали можуть заважати радіоелектронним системам ЗСУ, тому під час війни їх використовуватимуть лише військові та критична інфраструктура.

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Уряд розробляє правила використання терміналів супутникового Інтернету Starlink усіма українцями. Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила на офіційному сайті 19 квітня.

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Як стверджує пресслужба відомства, обладнання Starlink може заважати роботі радіорелейних систем зв'язку Збройних Сил України, тому зараз, у воєнний час, підключатися до супутникового Інтернету дозволяють лише об'єктам критичної інфраструктури, але не цивільним. Влада пов'язує проблему з "новизною техніки від SpaceX" і наполягає на проведенні досліджень з метою з'ясувати, як робота терміналів може вплинути на частоти інших користувачів.

"Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink їх можуть допустити до масового використання", — зазначила Держспецзв'язоку. — Про будь-які штучні заборони та обмеження в користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Всі громадяни та бізнес отримають можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур".

У повідомленні наголошують, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) та Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК) вже розпочали дослідження, обіцяючи завершити їх незабаром.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що державні регулятори заборонили цивільним використання терміналів Starlink в Україні. Сайт Internet.ua наводить текст розсилки НКЕК Інтернет-провайдерам про використання терміналів на період дії воєнного стану.

У документі йдеться про те, що власники терміналів перед їх використанням мають повідомити регуляторні органи та військово-цивільну адміністрацію. Якщо обладнання створює перешкоди зв'язку "спеціальних користувачів радіоелектронного спектра", то його необхідно відключити. Окрім того, всіх користувачів Starlink зобов'язують реєструватися.

"НЦУ та НКЕК вирішили далі знищувати Інтернет в Україні. Як тобі таке Ілон Маск?", — обурився у Facebook експерт з кібербезпеки Андрій Баранович. — "Облік старлінків у "спецспоживачів" призведе до витоку, і на Росії відразу знатимуть, де і в кого вони є. Облік загрожує безпеці військових".

[ + – ] Андрій Баранович навів тези з розсилки НКЕК Фото: Facebook

Заступник голови Комітету Верховної Ради з цифрової трансформації Олександр Федієнко прокоментував розсилку НКЕК на своїй сторінці у Facebook. Як стверджує нардеп, обладнання Starlink використовує смуги радіочастотного ресурсу, де можуть працювати засоби радіоелектронного зв'язку, зокрема військового призначення. Поки на території України працюють поодинокі термінали — проблем немає, але вони можуть виникнути в разі масового запуску.

За словами Олександра Федієнка, для вільного використання мережі Starlink мешканцями України необхідно внести зміни до плану використання радіочастотного ресурсу. Для цього ДП "Український державний центр радіочастот має провести розрахунки, а регулятори — видати дозвіл та внести частоти до реєстру.

"За попередніми розрахунками, термінали StarLink можуть незначно впливати на радіорелейні лінії ЗСУ, якщо будуть у створі. Саме тому, щоб провести розрахунки та вимірювання натурних випробувань, УДЦР масове використання сьогодні неможливо. Але це не заборона", — наголосив представник Ради.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, навіщо Starlink потрібен українцям. За його словами, супутникова система компанії SpaceX Ілона Маска вже забезпечує мобільний зв'язок для мирного населення України.