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Диджитал Российско-украинская война

На вооружение ВСУ поступили защищенные ноутбуки Terra: что известно об устройствах

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ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Военнослужащие ВСУ за ноутбуком

Защитники Украины смогут поддерживать интернет-связь в полевых условиях, не боясь потерять ценную информацию.

Украинские военнослужащие получат партию из 79 ноутбуков Terra от немецкой компании Wortmann AG, которые отличаются повышенной физической защитой. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Устройства защищены от пыли, влаги и ударов, что очень важно для людей, находящихся в зоне боевых действий, в полевых условиях. Некоторые модели также имеют дополнительную защиту от электромагнитного излучения, поэтому их можно использовать для работы с секретной информацией.

Подобные ноутбуки уже используются в вооруженных силах Украины и других структурах, обеспечивающих безопасность и оборону страны. К примеру, представители Госспецсвязи используют защищенные модели на полевых узлах правительственной связи.

Terra, ноутбук, гаджет
Ноутбук Terra для ВСУ
Фото: Госспецсвязи

По данным сайта "Левый берег", ноутбуки Terra Mobilе 1431 используются в системе управления артиллерийским огнем "ГИС Арта", которую протестировали в зоне проведения ООС для увеличения эффективности ведения огня. Стоимость ноутбука составляет около 1450 евро.

Ранее писали, что страны Запада передали Украине мощную артиллерийскую технику: гаубицы, САУ и РСЗО. Они помогут военнослужащим обороняться в степной зоне на востоке страны.

Илон Маск передал Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall. Как объяснил вице-премьер Михаил Федоров, их установят в амбулаториях в Ирпене и Бородянке Киевской области, чтобы обеспечить резервный источник электроэнергии в случае перебоев. Оборудование из США планируют также использовать в украинских областях, которые сильнее всего пострадали в результате боевых действий.

Союзники также передали ВСУ истребители и детали для ремонта самолетов. По словам спикера Министерства обороны США Джона Кирби, каждый день в страны Европы совершаются по 8-10 рейсов с военной помощью для Украины.