На вооружение ВСУ поступили защищенные ноутбуки Terra: что известно об устройствах

Защитники Украины смогут поддерживать интернет-связь в полевых условиях, не боясь потерять ценную информацию.

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Украинские военнослужащие получат партию из 79 ноутбуков Terra от немецкой компании Wortmann AG, которые отличаются повышенной физической защитой. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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Устройства защищены от пыли, влаги и ударов, что очень важно для людей, находящихся в зоне боевых действий, в полевых условиях. Некоторые модели также имеют дополнительную защиту от электромагнитного излучения, поэтому их можно использовать для работы с секретной информацией.

Подобные ноутбуки уже используются в вооруженных силах Украины и других структурах, обеспечивающих безопасность и оборону страны. К примеру, представители Госспецсвязи используют защищенные модели на полевых узлах правительственной связи.

[ + – ] Ноутбук Terra для ВСУ Фото: Госспецсвязи

По данным сайта "Левый берег", ноутбуки Terra Mobilе 1431 используются в системе управления артиллерийским огнем "ГИС Арта", которую протестировали в зоне проведения ООС для увеличения эффективности ведения огня. Стоимость ноутбука составляет около 1450 евро.

Ранее писали, что страны Запада передали Украине мощную артиллерийскую технику: гаубицы, САУ и РСЗО. Они помогут военнослужащим обороняться в степной зоне на востоке страны.

Илон Маск передал Украине солнечные электростанции Tesla Powerwall. Как объяснил вице-премьер Михаил Федоров, их установят в амбулаториях в Ирпене и Бородянке Киевской области, чтобы обеспечить резервный источник электроэнергии в случае перебоев. Оборудование из США планируют также использовать в украинских областях, которые сильнее всего пострадали в результате боевых действий.

Союзники также передали ВСУ истребители и детали для ремонта самолетов. По словам спикера Министерства обороны США Джона Кирби, каждый день в страны Европы совершаются по 8-10 рейсов с военной помощью для Украины.