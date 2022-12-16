Работа на истощение Запада: журналисты выяснили, зачем Кремль уничтожает экономику Украины

Журналисты заявили, что Кремль превратил экономику Украины в театр военных действий. На нем Москва добивается значительных успехов.

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Два месяца безжалостных российских ракетных атак инфраструктуры Украины нарушили прогнозы состояния экономики страны. Кремль рассчитывает на то, что Запад устанет помогать Украине, так как цена этой помощи все время растет. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что выживание Украины зависит как от внешней экономической помощи, так и от пожертвованного оружия. Президент РФ Владимир Путин намерен сделать такую ​​помощь настолько дорогостоящей, чтобы западные сторонники Киева сдались.

Издание пишет, что до начала ударов по инфраструктуре Киев рассчитывал, что в следующем году ему потребуется не менее 55 млрд долларов иностранной помощи для покрытия основных расходов. Это больше, чем все годовые довоенные расходы Украины. Теперь некоторые официальные лица считают, что Украине может понадобиться еще 2 млрд долларов в месяц.

Журналисты сообщают, что на прошлой неделе на закрытой встрече в Национальном банке Украины, чиновники размышляли о том, что может произойти, если атаки России усилятся. Люди могут массово покинуть Украину, забрав с собой свои деньги. Это может привести к обвалу национальной валюты, поскольку они будут пытаться обменять украинские гривны на евро или доллары.

Сообщается, что в таком случае правительство Украины может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта. Оно потеряет способность выполнить свои обязательства по внешнему долгу — это сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса.

Более того, как пишет издание, экономика Украины может сократиться еще на 5 процентов в следующем году, сверх 33% сокращения в 2022 году.

Помощь союзников

Отмечается, что Европейский Союз и Соединенные Штаты совместно обязались направить Украине в следующем году более 30 млрд долларов, хотя не все эти деньги официально одобрены. Некоторые средства поступали слишком медленно, из-за чего Киеву пришлось начать печатать деньги и девальвировать свою валюту, чтобы сохранить конкурентоспособность экономики. Это способствовало скачку инфляции более чем на 20%.

Журналисты пишут, что российское вторжение разрушило больницы, порты, поля, мосты и другие части критической инфраструктуры страны. Экспорт сельскохозяйственной продукции сократился, несмотря на международное соглашение о сохранении некоторых поставок зерна. Огромные участки украинской промышленности сейчас находятся на оккупированной территории. Уничтожена треть лесов страны.

Издание пишет, что Кремль превратил экономику Украины в центральный театр военных действий. На нем Москва, возможно, добивается гораздо большего успеха, чем на линии фронта.

Ранее Фокус писал, что торговый дефицит Украины усиливается. Экспорт товаров из Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом стал ниже на 32,3%, а импорт — на 23,2%.

Еще напомним, что Украина получила 840 тонн оборудования и материалов для ремонта энергосистемы. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Украина изменила мир в отношении к энергетике. Он отметил, что при содействии Energy Community украинский энергетический рынок смог выстоять при атаках со стороны ВС РФ.