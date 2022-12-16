Робота на виснаження Заходу: журналісти з'ясували, навіщо Кремль знищує економіку України

Журналісти заявили, що Кремль перетворив економіку України на театр воєнних дій. На ньому Москва досягає значних успіхів.

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Два місяці безжальні російські ракетні атаки інфраструктури України порушили прогнози стану економіки країни. Кремль розраховує на те, що Захід втомиться допомагати Україні, оскільки ціна цієї допомоги постійно зростає. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що виживання України залежить як від зовнішньої економічної допомоги, так і пожертвованої зброї. Президент РФ Володимир Путін має намір зробити таку допомогу настільки дорогою, щоб західні прихильники Києва здалися.

Видання пише, що до початку ударів по інфраструктурі Київ розраховував, що наступного року йому знадобиться щонайменше 55 млрд доларів іноземної допомоги для покриття основних витрат. Це більше, ніж усі річні довоєнні витрати України. Наразі деякі офіційні особи вважають, що Україні може знадобитися ще 2 млрд доларів на місяць.

Журналісти повідомляють, що минулого тижня на закритій зустрічі в Національному банку України чиновники розмірковували про те, що може статися, якщо російські атаки посиляться. Люди можуть масово залишити Україну, забравши із собою свої гроші. Це може призвести до обвалу національної валюти, оскільки вони намагатимуться обміняти українські гривні на євро чи долари.

Повідомляється, що в такому разі уряд України може залишитись без міжнародних резервів для оплати критичного імпорту. Воно втратить здатність виконати свої зобов'язання за зовнішнім боргом — це сценарій судного дня, відомий як криза платіжного балансу.

Щобільше, як пише видання, економіка України може скоротитися ще на 5 відсотків наступного року, понад 33% скорочення 2022 року.

Допомога союзників

Зазначається, що Європейський Союз та Сполучені Штати спільно зобов'язалися направити Україні наступного року понад 30 млрд доларів, хоча не всі ці гроші офіційно схвалено. Деякі кошти надходили надто повільно, через що Києву довелося почати друкувати гроші та девальвувати свою валюту, щоб зберегти конкурентоспроможність економіки. Це сприяло стрибку інфляції більш як на 20%.

Журналісти пишуть, що російське вторгнення зруйнувало лікарні, порти, поля, мости та інші частини критичної інфраструктури країни. Експорт сільськогосподарської продукції скоротився, попри міжнародну угоду про збереження деяких постачань зерна. Величезні ділянки української промисловості зараз перебувають на окупованій території. Знищено третину лісів країни.

Видання пише, що Кремль перетворив економіку України на центральний театр воєнних дій. На ньому Москва, можливо, досягає набагато більшого успіху, ніж на лінії фронту.

Раніше Фокус писав, що торговельний дефіцит України посилюється. Експорт товарів з України у 2022 році порівняно з 2021 роком став нижчим на 32,3%, а імпорт — на 23,2%.

Ще нагадаємо, що Україна отримала 840 тонн обладнання та матеріалів для ремонту енергосистеми. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Україна змінила світ щодо енергетики. Він зазначив, що за сприяння Energy Community український енергетичний ринок зміг вистояти під час атак з боку ЗС РФ.