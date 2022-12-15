Торговий дефіцит України посилюється: про що говорять дані Держстату

Експорт товарів з України у 2022 році порівняно з 2021 роком став нижчим на 32,3%, а імпорт — на 23,2%.

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Україна з січня до жовтня 2022 року знизила активність торгівлі з іншими країнами. За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за цей період зросло в 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 7,05 млрд. доларів з 2,69 млрд. доларів.

Повідомляється, що в січні-жовтні експорт товарів склав $36,86 млрд (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року), імпорт — $43,91 млрд (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 млрд дол.

Це означає, що експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-жовтнем 2021 року став нижчим на 32,3%, а імпорт — на 23,2%. Таким чином, негативне сальдо зросло в 2,6 рази — до $7,05 млрд з $2,69 млрд.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021 року — 0,95).

Як світ залежить від українського експорту

Блокування постачання продовольства через українські порти Чорного та Азовського морів шкодить не лише самій Україні. Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) зазначає, що відсутність українських експортних постачань формує значний дефіцит деяких продуктів харчування, відчутний у всіх країнах світу. Адже Україна забезпечує:

12% світової торгівлі пшениці;

16% – кукурудзи;

50% — олії.

Анжела Махінова, партнер практики міжнародної торгівлі ЮФ Sayenko Kharenko, звертає увагу на те, що в новому дослідженні Світової організації торгівлі "Криза в Україні. Наслідки війни для глобальної торгівлі та розвитку" експерти припускають, що через закриття портів, зменшення посівних площ, невизначеності долі посівів, дефіциту пального, засобів захисту рослин та робочої сили обсяг експорту з України суттєво скоротиться.

Недоотримання агропродукції з України вже спричинило стрімке зростання цін на продовольство на світових ринках. Індекс продовольчих цін FAO у березні 2022 року порівняно з лютим зріс на 12,6%

Сумарні обсяги експорту з України та РФ до Лівану становлять 83% від усього обсягу імпорту зернових до цієї країни, до Єгипту — 73%, Тунісу — 53%, ОАЕ — 52%, тому насамперед постраждають країни Африки та Азії.

Нагадаємо, раніше МВФ повідомив, що 2022 року зростання світової економіки становитиме 3,6%, але тільки в тому випадку, якщо територія воєнних дій обмежиться Україною.

Тим часом експерти прогнозують падіння ВВП України більш ніж на 30% у 2022 році. При цьому в НБУ передбачають зростання зарплат та зниження інфляції.