Торговый дефицит Украины усиливается: о чем говорят данные Госстата

Экспорт товаров из Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом стал ниже на 32,3%, а импорт — на 23,2%.

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Украина с января по октябрь 2022 года снизила активность торговли с остальными странами. По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли за этот период выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 7,05 млрд долларов с 2,69 млрд долларов.

Сообщается, что в январе — октябре экспорт товаров составил $36,86 млрд (67,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года), импорт — $43,91 млрд (76,8%). При этом отрицательное сальдо составило 7,05 млрд долл.

Это значит, что экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-октябрем 2021 года стал ниже на 32,3%, а импорт — на 23,2%. Таким образом отрицательное сальдо выросло в 2,6 раза — до $7,05 млрд с $2,69 млрд.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-октябре 2021 года — 0,95).

Как мир зависит от украинского экспорта

Блокировка поставок продовольствия через украинские порты Черного и Азовского морей вредит не только самой Украине. Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) отмечает, что отсутствие украинских экспортных поставок формирует значительный дефицит некоторых продуктов питания, ощутимый во всех странах мира. Ведь Украина обеспечивает:

12% мировой торговли пшеницы;

16% – кукурузы;

50% – подсолнечного масла.

Анжела Махинова, партнер практики международной торговли ЮФ Sayenko Kharenko, обращает внимание на то, что в новом исследовании Всемирной Торговой Организации "Кризис в Украине. Последствия войны для глобальной торговли и развития" эксперты предполагают, что из-за закрытия портов, уменьшения посевных площадей, неопределенности судьбы посевов, дефицита горючего, средств защиты растений и рабочей силы объем экспорта из Украины существенно сократится.

Недополучение агропродукции из Украины уже привело к стремительному росту цен на продовольствие на мировых рынках. Индекс продовольственных цен FAO в марте 2022 года по сравнению с февралем вырос на 12,6%

Суммарные объемы экспорта из Украины и РФ в Ливан составляют 83% от всего объема импорта зерновых в эту страну, в Египет — 73%, Тунис — 53%, ОАЭ — 52%, поэтому в первую очередь пострадают страны Африки и Азии.

Напомним, ранее МВФ сообщил, что в 2022 году рост мировой экономики составит 3,6%, но только в том случае, если территория военных действий ограничится Украиной.

Тем временем эксперты прогнозируют падение ВВП Украины более чем на 30% процентов в 2022 году. При этом в НБУ предвидят рост зарплат и снижение инфляции.