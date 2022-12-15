"Значний прогрес": Україна отримала 840 тонн обладнання і матеріалів для ремонту енергосистеми

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Україна змінила світ у питанні енергетики. Він зазначив, що за сприяння Energy Community український енергетичний ринок зміг вистояти під час атак з боку ЗС РФ.

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Завдяки координації Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community), що переважно складається з країн Європейського Союзу та низки держав, що не входять до ЄС, Україна отримала приблизно 840 тонн обладнання і матеріалів для ремонту та відновлення енергетичного сектору. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Галущенко зазначив, що протягом останнього року організація Energy Community працювала у трьох основних напрямках. Йдеться про інтеграцію енергосистем, енергетичну безпеку та солідарність, а також про перехід на зелену енергетику.

За словами міністра, намічені стратегії дали свій результат навіть з урахуванням початку повномасштабної війни в Україні. Наприклад, у перші тижні вторгнення вдалося синхронізувати енергосистеми України та Європи.

"Так, наша фізична присутність на міжнародних заходах у межах Energy Community була мінімальною, але участь у реалізації завдань була значною. І за підсумками року нам вдалося досягти значного прогресу за всіма трьома визначеними нами цілями", — розповів Герман Галущенко.

Він також згадав про те, що Енергетична спільнота активно сприяє постачанню в Україну обладнання, необхідного для відновлення пошкоджених від російських атак об'єктів інфраструктури. Крім того, триває робота над розширенням санкцій проти РФ.

"Рішення, які неможливо було представити раніше, ухвалюються пакетами", — пише Галущенко.

Нагадаємо, що в "Укренерго" розповіли про те, як зростуть тарифи на електроенергію у 2023 році. За словами глави компанії Володимира Кудрицького, ціни будуть переглянуті, але підвищення на транспортування електрики магістральними мережами буде мінімальним.

Ще Фокус писав, що після завершення російсько-української війни енергетика України буде модернізована на мільярди. Глава "Укренерго" зазначив, що впровадження зеленої енергетики за сучасних технологій стало значно дешевшим, і це дозволяє розвивати її за нинішніх цін на електроенергію.

Також ми повідомляли про те, як і коли українські АЕС отримають нові енергоблоки. Більшість ядерних реакторів, що працюють в Україні, запустили в експлуатацію при СРСР. За їх проєктування термін експлуатації встановили лише на рівні 30 років.