"Значительный прогресс": Украина получила 840 тонн оборудования и материалов для ремонта энергосистемы
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Украина изменила мир в отношении к энергетике. Он отметил, что при содействии Energy Community украинский энергетический рынок смог выстоять при атаках со стороны ВС РФ.
Благодаря координации Секретариата Энергетического сообщества (Energy Community), преимущественно состоящего из стран Европейского Союза и ряда государств, не входящих в ЕС, Украина получила примерно 840 тонн оборудования и материалов для ремонта и восстановления энергетического сектора. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.
Галущенко отметил, что в течении последнего года организация Energy Community работала в трех основных направлениях. Речь идет об интеграции энергосистем, энергетической безопасности и солидарности, а также о переходе на зеленую энергетику.
По словам министра, намеченные стратегии дали свой результат даже с учетом начала полномасштабной войны в Украине. К примеру, в первые недели вторжения удалось синхронизировать энергосистемы Украины и Европы.
"Да, наше физическое присутствие на международных мероприятиях в рамках Energy Community было минимальным, но участие в реализации задач было значительным. И по итогам года нам удалось добиться значительного прогресса по всем трем определенным нами целям", — рассказал Герман Галущенко.
Он также упомянул о том, что Энергетическое сообщество активно содействует поставкам в Украину оборудования, необходимого для восстановления поврежденных от российских атак объектов инфраструктуры. Кроме того, идет работа над расширением санкций против РФ.
"Решения, которые невозможно было представить раньше, принимаются пакетами", — пишет Галущенко.
Напомним, что в "Укрэнерго" рассказали о том, как вырастут тарифы на электроэнергию в 2023 году. По словам главы компании Владимира Кудрицкого, цены будут пересмотрены, но повышение на транспортировку электричества по магистральным сетям будет минимальным.
Еще Фокус писал, что после завершения российско-украинской войны энергетика Украины будет модернизирована на миллиарды. Глава "Укрэнерго" отметил, что внедрение зеленой энергетики при современных технологиях стало значительно дешевле, и это позволяет развивать ее при нынешних ценах на электроэнергию.
Также ми сообщали о том, как и когда украинские АЭС получат новые энергоблоки. Большинство из работающих в Украине ядерных реакторов запустили в эксплуатацию при СССР. При их проектировании срок эксплуатации установили на уровне 30 лет.