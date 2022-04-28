После войны энергетика Украины будет модернизирована на миллиарды, - глава "Укрэнерго"

Структура генерации меняется, и вслед за новыми трендами энергетика страны будет модернизирована.

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После завершения военных действий все участники энергосектора страны будут вкладывать в модернизацию. Об этом в интервью Фокусу заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"Вкладывать средства будут все. После нашей победы основным девизом развития нашей энергосистемы будет "Инвестируй или умри". Мы еще до вторжения были на пороге серьезных перемен. Меняется структура нашей генерации. Тренд — замена дорогостоящей и экологически опасной угольной генерации на генерацию более экономичную, климатически нейтральную и требующую меньших затрат на производство электроэнергии", — отметил Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" объяснил, что строительство "зеленой" генерации при современных технологиях стало значительно дешевле, и это позволяет развивать ее при нынешних рыночных ценах на электроэнергию. Также инвестировать компании будут в новые атомные блоки, в новую генерацию, которая заместит угольную, в быстродействующие балансирующие мощности и в сети.

"Укрэнерго" сейчас инвестировало в развитие своих сетей гораздо больше, чем облэнерго. Сейчас у нас на 10 лет инвестплан на 2,5 млрд. долларов. У облэнерго уже есть свои инвестиционные планы, у них с прошлого года уже есть RAB-тариф, поэтому, думаю, будет активное инвестирование в распределительные сети, и облэнерго должны нас догнать по уровню капитальных инвестиций", — отметил Владимир Кудрицкий.

По его словам, генерация тоже будет обновлена. Старое и неэффективное должно уйти. Новая генерация, которая придет на замену, – микс новых технологий, который будет включать высокоманевренные мощности, атомные энергоблоки, ВИЭ, системы хранения электроэнергии и системы управления спросом", — отметил Владимир Кудрицкий.

Как ранее писал Фокус, зеленая генерация Украины понесла большие потери вследствие агрессии России против Украины.