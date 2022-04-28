Після війни енергетика України буде модернізована на мільярди, — голова "Укренерго"

Структура генерації змінюється, і за новими трендами енергетика країни буде модернізована.

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Після завершення військових дій усі учасники енергосектору країни вкладатимуть у модернізацію. Про це в інтерв'ю Фокус заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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"Вкладати кошти будуть усі. Після нашої перемоги основним девізом розвитку нашої енергосистеми буде "Інвестуй чи помри". Ми ще до вторгнення були на порозі серйозних змін. Змінюється структура нашої генерації. Тренд — заміна дорогої та екологічно небезпечної вугільної генерації на генерацію більш економічну, кліматично нейтральну та потребує менших витрат на виробництво електроенергії", — зазначив Кудрицький.

Керівник "Укренерго" пояснив, що будівництво "зеленої" генерації за сучасних технологій стало значно дешевшим, і це дозволяє розвивати її за нинішніх ринкових цін на електроенергію. Також інвестуватимуть компанії в нові атомні блоки, в нову генерацію, яка замістить вугільну, швидкодіючі балансуючі потужності і в мережі.

"Укренерго" зараз інвестувало у розвиток своїх мереж набагато більше, ніж обленерго. Наразі у нас на 10 років інвестплан на 2,5 млрд. доларів. У обленерго вже є свої інвестиційні плани, у них з минулого року вже є RAB-тариф, тому, гадаю, буде активне інвестування у розподільчі мережі, і обленерго мають нас наздогнати за рівнем капітальних інвестицій", — зазначив Володимир Кудрицький.

За його словами, генерацію теж буде оновлено. Старе та неефективне має піти. Нова генерація, яка прийде на заміну, – мікс нових технологій, який включатиме високоманеврені потужності, атомні енергоблоки, ВДЕ, системи зберігання електроенергії та системи управління попитом", — зазначив Володимир Кудрицький.

Як раніше писав Фокус, зелена генерація України зазнала великих втрат внаслідок агресії Росії проти України.