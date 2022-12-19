У Білорусі зробили нову заяву про перевірку боєздатності армії

Перевірка збройних сил республіки, яка стартувала 13 грудня, завершилася менш ніж за тиждень.

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У Білорусі в понеділок, 19 грудня, завершили перевірку боєздатності збройних сил. Про це повідомили в Міністерстві оборони РБ.

"У Збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, які проводяться під керівництвом державного секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича за дорученням Олександра Лукашенка", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Зазначимо, що перевірка боєздатності ЗС РБ розпочалася 13 грудня 2022 року. Отже, вона тривала менше, ніж тиждень.

Також зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW скептично ставиться до участі Білорусі у війні проти України. На думку американських аналітиків, така інтервенція зможе лише тимчасово відвернути сухопутні підрозділи ЗСУ від інших напрямів фронту.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибули в Білорусь на зустріч із Олександром Лукашенком. Спікер глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі буде можливість обговорити військові питання "з огляду на турбулентність". Однак Путін нібито не має наміру примушувати Білорусь до вступу у війну проти України.

Фокус також писав про те, що Білорусь може готуватися до участі у війні проти України. У прикордонних із Україною районах, за даними командування, активно формують тероборону, а місцеві депутати намагаються узаконити страту за держзраду для чиновників і військових.