В Беларуси сделали новое заявление о проверке боеготовности армии

Проверка вооруженных сил республики, которая стартовала 13 декабря, завершилась менее, чем за неделю.

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В Беларуси в понедельник, 19 декабря, завершили проверку боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны РБ.

"В Вооруженных Силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича по поручению Александра Лукашенко", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Отметим, что проверка боеготовности ВС РБ началась 13 декабря 2022 года. Таким образом, она продолжалась менее недели.

Также отметим, что Институт изучения войны ISW скептически относится к участию Беларуси в войне против Украины. По мнению американских аналитиков, такая интервенция сможет только временно отвлечь сухопутные подразделения ВСУ от других направлений фронта.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече будет возможность обсудить военные вопросы "учитывая турбулентность". Однако Путин якобы не намерен принуждать Беларусь к вступлению в войну против Украины.

Фокус также писал о том, что Беларусь может готовиться к участию в войне против Украины. В приграничных с Украиной районах, по данным командования, активно формируют тероборону, а местные депутаты пытаются узаконить смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.