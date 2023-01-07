"Ми готові їх зустріти": генерал-лейтенант Павлюк висловився про загрозу нового наступу на Київ це

Генерал упевнений, що наразі загрози наступу російських окупантів на Київ немає. Проте довкола столиці вже спорудили кілька рубежів оборони.

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Останнім часом українські та західні військові експерти говорять про те, що Росія знову спробує атакувати Київ з боку Білорусі, куди зараз звозять військову техніку та солдатів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія готує близько 200 тисяч нових військових. Журналісти "Суспільного" обговорили з Командувачем угрупуванням Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенантом Олександром Павлюком готовність української столиці оборонятися, чи достатньо українських військових для захисту Київської області й те, чому Київ настільки важливий для Кремля.

Наразі безпосередньої загрози повторного наступу немає, зазначив Павлюк. На його думку, у ЗС РФ немає відповідних сил і засобів. Але активність на кордоні Білорусі та України спостерігається. Робиться це ворогом для того, щоб тримати наші сили на північних рубежах і не дати перекинути їх на схід України. Але до будь-яких дій росіян українське командування готове.

[ + – ] Генерал-лейтенант Олександр Павлюк Фото: Скриншот

Генерал упевнений, що зараз ми спостерігаємо окупацію Білорусі російськими військовими.

Павлюк пояснив, у чому є символізм взяття Києва для Кремля. Це найбільш "привабливий" спосіб закінчення війни: взяття столиці та маріонетковий уряд біля керма.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити подібного сценарію. Вони повинні розуміти, що ми готові їх зустріти і зупинити на кордонах. Головнокомандувачами це питання порушено, щоб було розуміння суспільства, що можливий будь-який розвиток ситуації. Але ЗСУ роблять усе, щоб не допустити його", — зазначив генерал.

Павлюк повідомив, що довкола києва існує кілька рубежів оборони загальною довжиною близько тисячі кілометрів. Також українські військові постійно відстежують рух ЗС РФ на полігонах. Також на кордоні з Білоруссю є угруповання військ, яке готове зустріти ворога.

"Весь кордон з Білоруссю — це суцільні окопи, перепони та мінні поля. Щоб їх пройти, потрібні великі зусилля", — сказав генерал.

Він також повідомив, що для захисту Києва та Київської області достатньо військових, які постійно проходять ротацію, щоби бути у формі.

[ + – ] Мобілізація можлива, — генерал Павлюк Фото: Минобороны Украины

Мобілізація можлива, якщо в Росії буде оголошено мобілізацію. "Тоді ми будемо змушені добирати особовий склад", — поки людей достатньо, упевнений генерал.

Говорячи про супротивника, генерал Павлюк зазначив, що не варто недооцінювати російських солдатів. Це мобілізовані, але яких посилено готують до воєнних дій. Але вони не мають мотивації, вважає генерал.

"Але все одно скоро буде рік, як нові й нові хвилі мобілізованих ідуть на територію України, намагаються вирішити питання "російського світу" зброєю. Ресурс людський у них великий, роботи в нас багато", — зазначив генерал.

Говорячи про тактику ЗС РФ, генерал зазначив, що вона змінюється, тому що ворог теж навчається, і з ним усе важче боротися.

"Слава Богу, нас підтримує весь світ. Без допомоги важко було б вистояти. Насамперед в економічному питанні, постачанні зброї. Люди у нас готові воювати, але треба це робити чимось", — сказав генерал-лейтенант.

Говорячи про ракетний обстріл, генерал зазначив, що українська ППО "здійснює чудеса", знищуючи 70-90% цілей, але стовідсоткової гарантії не дає жодна система і все залежить від масованості удару. Павлюк підтверджує, що в Росії залишилося не так багато ракет, але Україні потрібна потужніша ППО для захисту.

"Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато. Без допомоги нам буде важко", — зазначив Павлюк.

Говорячи про початок війни, Олександр Павлюк сказав, що наступ на Київ 24 лютого 2022 року вважався малоймовірним розвитком подій, тому що угруповання військ, яке вони створили, мало потенціал лише для наступу на сході України.

"Те, що вони наступали за різними напрямами одночасно — це був їхній розрахунок на нашу неготовність і нездатність вести оборону в усіх напрямках. Вони не оцінили наш потенціал. Як би там не було, ми їх зустріли. Але ми насамперед готувалися на сході", — сказав Павлюк, уточнивши, що це був новий досвід і новий механізм взаємодії різних структур.

За його словами, переломний момент в обороні української столиці настав, коли було знищено сили ЗС РФ у селі Мощун, де мали плацдарм.

[ + – ] Машини, що згоріли в Київській області в лютому 2022 року Фото: Цензор.НЕТ

А говорячи про майбутнє, генерал упевнений, що єдиний шанс закінчити війну — це вийти на кордони України 1991 року. Тому що, якщо дати Росії перепочинок, то війна знову почнеться за кілька років.

А запорука перемоги — це постачання зброї та техніки, кількість яких залежить від можливостей партнерів. За словами генерала, деякі країни не мають таких потенціалів, яких потребує Україна. Тому потрібні зусилля усієї світової спільноти.

"У партнерів є розуміння: якщо Росії дати шанс виграти, нівелюються європейські принципи демократії. Після України Росія не зупиниться. Далі будуть країни Балтії, Польща. Все це розуміють. Поки ми бар'єр між цивілізованим світом і ордою, яка хоче переділити світ", — резюмував генерал.

Нагадаємо, білоруські опозиціонери впевнені, що Олександр Лукашенко може оголосити про мобілізацію найближчим часом. Уже зараз у багатьох силовиків забирають паспорти, щоб вони не могли залишити країну в разі такого сценарію.